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Межпланетная станция «Луна-25» впервые отправится на Южный полюс Луны в поисках воды

04 августа 2023, 13:18

Фото: istockphoto.com/Elen11

Межпланетная автоматическая станция «Луна-25» 11 августа впервые в истории отправится на Южный полюс Луны в поисках воды, прямой спецэфир по этому поводу проведёт RT совместно с «Роскосмосом».
Так, в ходе эфира зрителям расскажут об устройстве станции, а также о главной миссии лунной программы. Как передаёт RT, в гостях студии окажутся действующие космонавты Олег Артемьев и Олег Блинов.

Отмечается, что прямо эфир состоится 11 августа в 01:00 по московскому времени.


До этого сообщалось, что время запуска ракеты-носителя установлено на 2:10 мск. Выбранный основной день запуска — 11 августа, когда ракета «Союз-2.1б» с ускорительным блоком «Фрегат» и автоматической станцией будет запущена с космодрома Восточный в 2:10:57 мск. Запасное время запуска намечено на 2:35 мск 12 августа. Последняя российская станция «Луна-24» была запущена в 1976 году, и ее возвращаемый аппарат доставил на Землю около 170 граммов лунного грунта.

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#луна
#аппарат
#космонавты
#космос
#наука
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Глава Одинцовского округа Иванов проинспектировал ход капремонта школы
04 августа 2023, 13:38

Фото: пресс-служба администрации Одинцовского городского округа

Глава Одинцовского округа Андрей Иванов проинспектировал ход капремонта Кубинской школы имени В. П. Безбородова.
Андрей Иванов прибыл с рабочим визитом в Кубинку, где совместно с депутатом Московской областной думы Александром Барановым и начальником территориального управления Кубинка Евгением Степаненко проверил как продолжается ход капитального ремонта школы имени Героя Советского Союза В. П. Безбородова, сообщает «Радио 1» пресс-служба администрации Одинцовского городского округа.

Школа построена в 1968 году, с того момента капитальный ремонт в ней не проводили. 


Специалисты начали строительные работы весной текущего года. 
«Капитальный ремонт школы проводится под нашим постоянным контролем, на стройплощадке проводим оперативный штаб.  Сейчас здесь работает 171 строитель и 7 единиц техники. До сдачи объекта меньше месяца, строительная готовность составляет 63,9 %. Динамику работ будем еще увеличивать», – рассказал Андрей Иванов.
На данный момент специалисты проводят утрамбовку основания под будущий спортивный стадион на территории школы. 

Ремонтные работы планируется завершить к 1 сентября. Строители уже установили новые окна и уложили фасадную плитку, завершили чистовую отделку.

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Кинологи назвали опасные для собак продукты на пикнике
Кинолог Голубев объяснил, почему собак нельзя кормить шашлыком на пикнике
04 августа 2023, 13:32

Фото: IStock/alexei_tm

Во время пикников многие любят угощать своих питомцев шашлыками, фруктами и другой пищей, которую взяли с собой. Однако президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал «Радио 1», почему это может быть опасно для собаки.

Жаренное мясо

Важно понимать, что жареное мясо, приготовленное на костре, может привести к отравлению. У собаки могут начаться воспалительные процессы в организме. Особенно опасно употребление мяса с луком и чесноком, так как они содержат вредные вещества для собак.

Кости

Также нельзя давать собаке кости: трубчатые кости собака разгрызает на мелкие осколки, которые могут прорезать стенки кишечника и привести к смерти животного. Их нельзя ни в вареном, ни в жареном, ни запеченном виде. Собака не в состоянии их переварить.

Жирная пища

Не только шашлыки опасны для собак, но и любая жирная пища. Такие продукты могут вызвать нарушение пищеварения, например, к развитию панкреатита, а также привести к ожирению.

Сладости

Сладости, включая шоколад и его производные, также являются ядом для собаки и могут нанести непоправимый вред органам питомца. В частнсоти, животному нельзя предлагать молочный и белый шоколад, конфеты с орехами, какао и напитки на его основе. Все эти продукты содержат теобромин, он также может привести к развитию панкреатита или даже гепатита.

Фрукты

Фрукты также нужно выбирать с умом. Виноград, гранат и некоторые другие фрукты могут нанести вред почкам, сердцу и ЖКТ собаки. Лучше всего подготовить собаке заранее полезные лакомства, такие как нарезанная тыква, яблоки или морковь. Также можно купить специальные лакомства для собак в зоомагазине.

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#продукты
#вред
#мясо
#кинологи
#фрукты
#собака
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В Одинцовском округе в рядах «Активного долголетия» состоит почти 12 тысяч человек
04 августа 2023, 13:13

Фото: пресс-служба администрации Одинцовского городского округа

Глава Одинцовского округа Андрей Иванов обсудил с участниками одинцовского «Активного долголетия» дальнейшее развитие проекта в муниципалитете.
Глава Одинцовского округа Андрей Иванов провел в парке «Раздолье» встречу с участниками «Активного долголетия», сообщает «Радио 1» пресс-служба администрации муниципалитета.
«Губернаторская программа «Активное долголетие» очень востребована. Она крайне важна для повышения качества жизни нашего старшего поколения. При её развитии мы опираемся в первую очередь на пожелания самих «долголетов», – рассказал глава Одинцовского округа Андрей Иванов.
На сегодняшний день в Одинцовском округе работают два Клуба долголетии: в Одинцово и в Звенигороде.

Руководители клубов занимаются увеличением количества активностей для долголетов. В скором времени планируется добавить в число активностей верёвочный парк, катание на сапбордах и скалодром.


На данный момент долголеты выделяют скандинавскую ходьбу, занятия в бассейне, рисование, йогу и различные экскурсии как самые популярные занятия проекта.

Участниками проекта «Активное долголетие» могут стать мужчины старше 60 лет и женщины старше 55 лет.

Узнать о доступных активностях программы «Активное долголетие» можно на сайте.

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#губернаторская программа
#мужчины
#служба
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Okko оштрафовали на 1 млн рублей за показ фильмов с ЛГБТ-сценами
Суд в Петербурге оштрафовал сервис Okko за распространение среди детей информации о ЛГБТ
04 августа 2023, 13:10

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Петербургский суд оштрафовал на 1 млн рублей компанию Okko за демонстрацию сцен с нетрадиционными сексуальными отношениями в фильмах с возрастной маркировкой для несовершеннолетних. Сообщает пресс-служба судов города.
Отмечается, что штраф в размере 1 млн рублей был назначен сразу за три правонарушения.

Компания демонстрировала на сервисе фильмы с ЛГБТ-сценами без соответствующей возрастной маркировки. Нарушения законодательства были выявлены Роскомнадзором весной текущего года. Протоколы в отношении платформы были объединены в одно производство.  

Ранее сообщалось о назначении штрафа компании «КиноПоиск» в размере одного миллиона рублей. 

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#правонарушения
#лгбт
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Студентка РУДН обвинила преподавателя вуза в сексуальных домогательствах
04 августа 2023, 13:06

Фото: istockphoto/Drazen Zigic

Студентка Российского университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы написала в деканат письмо, в котором обвинила одного из преподавателей вуза в сексуальных домогательствах. Послание было анонимным.
В письме девушка жалуется на то, что преподаватель, читающий у нее в группе лекции по политологии и теории международных отношений, атакует ее навязчивыми сообщениями, в которых предлагает встречи интимного характера, передает телеграм-канал «Осторожно, Москва». Автор послания также пишет, что является не единственной пострадавшей от притязаний преподавателя, просто многие не хотят об этом говорить, так как опасаются за результаты сессии.

Девушка просит руководство вуза принять меры для ее защиты. Она пишет, что преподаватель продолжит читать лекции для ее группы в следующем семестре и ей просто страшно за себя и других студенток. В деканате пока никак не отреагировали на письмо. Сам преподаватель предположил, что такое послание могло появиться из-за того, что кто-то из студенток излишне ему симпатизирует.
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#преподаватель
#девушка
#послание
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Волынец предложила повысить выплаты за рождение пятерняшек до 1 млн рублей
04 августа 2023, 13:02

Фото: istockphoto.com/Sviatlana Lazarenka

Уполномоченный по правам ребёнка в Татарстане Ирина Волынец выступила с инициативой повысить в России единовременную федеральную выплату за рождение двойни, тройни, четверняшек и пятерняшек, в частности, за последних до 1 млн рублей.
Она отметила, что сейчас в разных регионах за рождение сразу нескольких детей предусмотрены разные выплаты, что обусловлено разными финансовыми возможности субъектов РФ. При этом, Волынец подчеркнула, что подобная мера необходима, поскольку демография является одним из ключевых факторов экономического развития страны.

«Прошу поддержать инициативу и разработать законопроект о внесении изменений в ФЗ о повышении размера единовременной выплаты за одновременно рождённых двоих и более детей, предусмотрев федеральную выплату при рождении двойни в размере 250 тыс. рублей, за тройню — 350 тыс. рублей, за четверняшек — 500 тыс. рублей, за пятерняшек — 1 млн рублей», — приводит RT текст обращения Волынец на имя первого зампреда комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяны Буцкой.

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#выплаты
#демография
#семьи
#законопроект
#рф
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Глава Павловского Посада рассказал о строительстве объектов здравоохранения в округе
04 августа 2023, 12:55

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв провел рабочую встречу с главой городского округа Павловский Посад Денисом Семёновым, в ходе которой обсуждался вопросы здравоохранения.
Глава городского округа Павловский Посад Денис Семёнов доложил губернатору о здравоохранении в муниципалитете, сообщает «Радио 1» пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

В 2023 году в Павловском Посаде откроется после ремонта взрослая поликлиника и отделение физиотерапии в Электрогорске. 

Кроме того, в округе начнет свою работу диспансерное отделение Павлово-Посадского отделения Орехово-Зуевского филиала Московского областного клинического противотуберкулезного диспансера.

Денис Семёнов сообщил, что в следующем году после капитального ремонта откроется поликлиника № 3 в Павловском Посаде.


«К третьей поликлинике в Павловском Посаде прикреплено 27 тысяч человек. там ни разу не было капитального ремонта. В настоящее время выполнено 30% работ. По контракту должны завершить все мероприятия в конце марта. В прошлом году мы закончили капитальный ремонт (с оснащением) стационара Центральной районной больницы», — доложил губернатору Подмосковья глава Павловского Посада Денис Семёнов.
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В Павловском Посаде действует программа по переселению граждан из аварийного жилья.

Глава округа Павловский Посад рассказал о капремонте образовательных учреждений.
#здравоохранение
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#ремонт
#капитальный ремонт
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#человек
#больницы
#программа
#андрей воробьёв
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В Павловском Посаде действует программа по переселению граждан из аварийного жилья
04 августа 2023, 12:38

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области

Глава округа Павловский Посад Семёнов рассказал о строительстве домов для расселения жителей.
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв поручил главе Павловского Посада уделить особое внимание вопросам строительства жилья, сообщает «Радио 1» пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
«Будет большой победой, если в Павловском Посаде начнут строиться дома, чтобы расселить людей из ветхого жилья, чтобы был приток новых современных ребят и девчат, которые заканчивают соответствующие ВУЗы, для дальнейшего развития округа. Прошу вас на это обратить внимание», — доложил губернатору Подмосковья глава Павловского Посада Денис Семёнов.
Программа по «Переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области» рассчитана с 2019 по 2025 год. В эту программу вошли 146 жителей пяти многоквартирных домов. В следующем году будут закуплены квартиры для переселенцев.

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В Павловском Посаде проведут реконструкцию системы водоснабжения.
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#программа
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#служба
#андрей воробьёв
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В России увеличились продажи новых легковых автомобилей
04 августа 2023, 12:30

Фото: РИА Новости/Валерий Мельников

В июле 2023 года в России продано около 500 тыс. новых автомобилей. Об этом сказано в данных АО «Паспорт промышленный консалтинг».
Продажи новых автомобилей в июле 2023 года увеличились в 2,7 раза. Это на 28,2% больше аналогичного периода прошлого года.

Наиболее популярной у населения маркой стал «АвтоВаз». Его продажи выросли на 94% по сравнению с январём-июлем 2022 года.

Следом идёт китайский бренд Cherry, продажи которого увеличились в 4,2 раза.

Замыкает тройку лидеров китайский концерн Geely, который за январь-июль текущего года продал в России 41,5 тыс. авто.

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