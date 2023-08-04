Межпланетная станция «Луна-25» впервые отправится на Южный полюс Луны в поисках воды

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Межпланетная автоматическая станция «Луна-25» 11 августа впервые в истории отправится на Южный полюс Луны в поисках воды, прямой спецэфир по этому поводу проведёт RT совместно с «Роскосмосом».
Так, в ходе эфира зрителям расскажут об устройстве станции, а также о главной миссии лунной программы. Как передаёт RT, в гостях студии окажутся действующие космонавты Олег Артемьев и Олег Блинов.
Отмечается, что прямо эфир состоится 11 августа в 01:00 по московскому времени.
До этого сообщалось, что время запуска ракеты-носителя установлено на 2:10 мск. Выбранный основной день запуска — 11 августа, когда ракета «Союз-2.1б» с ускорительным блоком «Фрегат» и автоматической станцией будет запущена с космодрома Восточный в 2:10:57 мск. Запасное время запуска намечено на 2:35 мск 12 августа. Последняя российская станция «Луна-24» была запущена в 1976 году, и ее возвращаемый аппарат доставил на Землю около 170 граммов лунного грунта.
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Отмечается, что прямо эфир состоится 11 августа в 01:00 по московскому времени.
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Мелисса Тимофеева