Межрегиональная ассоциация автошкол: Электросамокатчики должны проходить обучение

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Шутылева заявила, что автошколы готовы принять новых учеников. Сложности могут возникнуть с принятием федерального закона или подзаконного акта, поскольку на это уйдёт время. Пока Госдума будет согласовывать законопроект, ситуация может ещё больше усугубиться, поэтому необходимо принять окончательное решение как можно быстрее.
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