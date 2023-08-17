Межрегиональный форум «Большие смыслы» стартует 2 ноября в Ульяновске

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В программе межрегионального форума «Большие смыслы» будут реализованы образовательные курсы, тренинги личностных, лидерских и управленческих компетенций, посвящённые обучению социальному проектированию, просвещению молодёжи, а также досуговая, культурная программы, посвящённые укреплению межрегионального взаимодействия и сотрудничества, награждение лучших участников проекта.
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