Межрегиональный форум «Патриот – это Я» собрал в Подмосковье около 1 тыс участников

В Доме правительства Московской области состоялся II межрегиональный гражданско-патриотический форум «Патриот – это Я». География форума по сравнению с прошлым годом расширилась – на него, помимо участников из Подмосковья, приехали ребята из Москвы, Санкт-Петербурга, Ханты-Мансийского автономного округа, Воронежской, Калужской, Владимирской областей. Всего – около 1 тыс человек.