МФЦ Серебряные Пруды принял участие в сборе книг для школьников Донбасса

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«Надеемся, что благодаря нашим совместным усилиям дети Донбасса получат возможность читать книги на русском языке, а красивые иллюстрации подарят им положительные эмоции», – сказала директор ведомства Фаина Ермолова.Волонтёры городского округа также установили корзину для сбора книг в Центральной библиотеке.
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