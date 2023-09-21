«Мы больше не заложники». Байдену бросили вызов в сенате США из-за Украины

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Байден должен прекратить использовать США как инструмент поддержки Украины, заявил в социальной сети твиттер сенатор от штата Кентукки Рэнд Пол.
«Сегодня я обращаю внимание руководства конгресса и президента США на то, что я буду выступать против попыток сделать федеральное правительство заложником финансирования Украины. Я не поддержу ускоренное принятие мер по расходам, направленных на предоставление дополнительной помощи Украине», — отметил политик.Читайте также:
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