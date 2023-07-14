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Microsoft: Новым шрифтом по умолчанию в Office вместо Calibri станет Aptos

14 июля 2023, 06:50

Фото: iStock/lcva2

Главный менеджер по дизайну программ из пакета Office Си Дэниэлс сообщил, что новым шрифтом по умолчанию в сервисах Microsoft Office вместо Calibri станет Aptos.

На сегодняшний день, изменения в продукте Microsoft Office находятся на заключительном этапе. Новый шрифт будет по умолчанию установлен в Word, Outlook, PowerPoint и Excel, отметил Дэниэлс.

Calibri был шрифтом по умолчанию в сервисах Microsoft Office с 2007. В ближайшие несколько месяцев, миллионы пользователей уже увидят изменения, анонсировал главный менеджер. Отмечается, что новый шрифт будет простым и его легко будет читать.

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#Microsoft
#шрифт
#пользователи
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Kyodo: Японской автоконцерн Isuzu Motors ушел из России
14 июля 2023, 07:07

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

Японский автоконцерн Isuzu покинул российский рынок и передал акции дочернего предприятия в России компании «Соллерс».
По информации агентства Kyodo, завод, на котором работают около 200 человек, был передан компании. Причиной ухода автоконцерна с российского рынка стало отсутствие перспектив возобновления его работы.

Основные сложности возникли с поставками запчастей и деталей, в связи с антироссийскими санкциями. Отмечаются также проблемы с логистикой. 

Японский концерн изготавливал грузовые автомобили и автобусы.

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#Isuzu Motors
#Россия
#Япония
#рынок
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В Киеве запретили слушать русскоязычные песни в публичных местах
14 июля 2023, 04:58

Фото: iStock/Ruslan Lytvyn

В Киеве запретили читать книги и слушать песни на русском языке в публичных местах. Об этом сообщается на портале столицы Украины.
Уточняется, что запрет коснется русскоязычных книг, аудиовизуальных произведений, художественных альбомов, музыкальных звукозаписей, цирковых и театральных представлений, концертов и услуг.

Кроме того, речь идет о культурных и материальных объектах, имеющих историческое или художественное значение.

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#Киев
#русский язык
#Украина
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Байден пошутил, что на месте Пригожина «следил бы за тем, что ест»
14 июля 2023, 00:44

Фото: РИА Новости/Елена Копылова

Президент США Джо Байден заявил, что основателю ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину следует следить за тем, что он ест.
«Если бы я был на его месте, то я был бы осторожен с тем, что ем», — цитирует Fox News слова американского лидера.

Он добавил, что в настоящее время не располагает информацией о местонахождении Пригожина.

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#Пригожин
#Байден
#США
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ФАС выдала предостережение совладельцу Внуково Ванцеву
13 июля 2023, 23:03

Фото: iStock/Fotofantastika

ФАС выдала предостережение совладельцу Внуково Виталию Ванцеву после его слов о росте цен на билеты на 40%. Об этом говорится на официальном сайте Федеральной антимонопольной службы.
Подчеркивается, что такое заявление могло спровоцировать рост цен.

«Подобные заявления могут быть восприняты как побуждение к действию по повышению цен хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность на рынке реализации авиабилетов и авиаперевозок», — отметили в ведомстве.

13 июля председатель совета директоров аэропорта Внуково Виталий Ванцев сделал заявление. Он уточнил, что у авиакомпаний из России выросли затраты, в том числе на техобслуживание самолетов.

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#Внуково
#ФАС
#аэропорт
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В Ростовской области женщина совратила 14-летнего подростка и родила от него ребёнка
13 июля 2023, 22:07

Фото: istockphoto/Rawpixel

В Ростовской области 23-летняя женщина родила ребёнка от несовершеннолетнего, которого совратила в 14-летнем возрасте. Они собираются оформить свои отношения.
О случившемся в течение 2 лет знали только двое и якобы только недавно детали преступления стали известны близкому родственнику пострадавшего, а затем он обратился в полицию, пишет kp.ru,

Источник сообщает, что родители молодых людей знали о ситуации и не выступали против этих отношений, объясняя это национальными традициями.

Молодые люди жили вместе и успели обзавестись общим ребенком. Школьник не посещал образовательное учреждение, а полиция узнала обо всём, только когда пара поссорилась.

Женщина заявила на отца ребёнка в надзорные органы, обвиняя его в том, что он недостаточно хорошо исполняет родительские обязанности. В этот момент и стали известны подробности взаимоотношений в молодой семье.

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#подросток
#совращение
#дети
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В США популярный в TikTok хирург лишилась лицензии за трансляцию операций в соцсети
13 июля 2023, 21:47

Фото: istockphoto/Chainarong Prasertthai

Кэтрин Грейв из Огайо, которая известна в социальных сетях как доктор Рокси, набрала более 825 тысяч подписчиков и 14,6 млн лайков благодаря экстремальному контенту. Ролики блогер снимала во время проведения пластических операций, пишет NBS.
12 июля блогерша выступила на слушаниях. По её словам, она лишь пыталась вызвать у людей улыбку.
Медицинский совет Огайо навсегда лишил доктора Кэтрин Грейв лицензии и оштрафовал её на $4,5 тысяч.

Лицензия хирурга была приостановлена еще в ноябре 2022 года. Врача уже тогда предупреждали о недопустимости использования социальных сетей в работе в октябре 2018 года и в сентябре 2021 года.

От нарушения протоколов операций пострадали трое пациентов блогера. В данный момент аккаунты доктора Рокси в TikTok и Instagram (владелец компания Meta признана в РФ экстремистской и запрещена) закрыты.

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#США
#TikTok
#хирург
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Депутат Селезнев попросил Роспотребнадзор проверить опасность планктона рядом с Владивостоком
13 июля 2023, 21:11

Фото: iStock/Iuliia Leonteva

В Госдуме обеспокоены найденным в водах вблизи Владивостока опасным для мозга планктоном.
Депутат от региона Валерий Селезнев обратился в  Роспотребнадзор, чтобы проверить опасность микроводрослей псеводницший (Pseudo-nitzschia), пишут «Известия».

Селезнев считает, что необходимо срочно провести проверку и понять, в какой мере планктон опасен для человека.

Ранее сообщалось, что в нескольких водоемах Ростовской области Роспотребнадзор обнаружил холероподобные бактерии, которые при попадании в человеческий организм вызывают острые кишечные инфекции. Это следует из сообщения ведомства.

Согласно сообщению, холероподобная микрофлора обнаружена в реке Темерник, Ростовском море и Северном водохранилище. Использовать такую воду, ловить и есть рыбу нельзя, так как это опасно для здоровья.

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#Роспотребнадзор
#Владивосток
#водоросли
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В Дагестане ветерану Великой Отечественной войны подарили квартиру
13 июля 2023, 20:58

Фото: iStock/JessAerons

Глава республики Сергей Меликов сообщил в своем телеграм-канале, что проживающая в Дагестане ветеран Великой Отечественной войны Валентина Оверина, которая просила улучшить ее жилищные условия, получила новую квартиру с ремонтом.
Меликов дополнил, что просторная квартира находится в новом доме в центре Махачкалы.

Ветеран Валентина Оверина попала на фронт в юном возрасте. Она работала медсестрой в госпитале на северном Сахалине.

Глава республики отметил, что будет дальше поддерживать Оверину и других ветеранов, подаривших людям мирное небо.

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#ветеран
#Дагестан
#квартира
#Меликов
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Дагестанские стобалльники получили по 100 тыс рублей
13 июля 2023, 20:17

Фото: istockphoto.com/RomoloTavani

Набравшие в этом году 100 баллов на Едином государственном экзамене (ЕГЭ) 29 выпускников в Дагестане получили сертификаты на 100 тыс. рублей. Об этом сообщили в пресс-службе республики.
Набравшие в этом году 100 баллов на Едином государственном экзамене (ЕГЭ) 29 выпускников в Дагестане получили сертификаты на 100 тыс. рублей. Об этом сообщили в пресс-службе республики.

«Глава Дагестана вручил сертификаты на 100 тыс. рублей стобалльникам по ЕГЭ. 29 выпускников дагестанских школ набрали в этом году 100 баллов по ЕГЭ», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы.

Такие премии для выпускников школ, набравших максимальное количество баллов, были учреждены в Дагестане в 2021 году.

А в Долгопрудном Московской области в этом году 94 выпускника закончили школу с золотыми медалями. В этом году в городе 116 призёров и победителей Всероссийской олимпиады школьников, 41 стобалльник и четыре мультибалльника. В честь них состоялась торжественная церемония награждения, на которую были приглашены родители и директора школ.

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#образование
#ЕГЭ
#школьники
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