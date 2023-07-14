Microsoft: Новым шрифтом по умолчанию в Office вместо Calibri станет Aptos

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Главный менеджер по дизайну программ из пакета Office Си Дэниэлс сообщил, что новым шрифтом по умолчанию в сервисах Microsoft Office вместо Calibri станет Aptos.
Calibri был шрифтом по умолчанию в сервисах Microsoft Office с 2007. В ближайшие несколько месяцев, миллионы пользователей уже увидят изменения, анонсировал главный менеджер. Отмечается, что новый шрифт будет простым и его легко будет читать.
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Анастасия Крестьянова