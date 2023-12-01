МИД Китая: Две гигантские панды вернутся домой из Британии в декабре

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Две панды, которые Китай передал Великобритании в 2011 году, вернутся на родину в декабре. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.
Панды Ян Гуан и Тянь Тянь проживали в зоопарке в Эдинбурге. Как заявил Вэньбинь, возвращение животных в Китай связано с истечением сроков соглашения между зоологическим обществом Шотландии и китайской ассоциацией охраны дикой природы, которое было рассчитано на 10 лет. На фоне пандемии ковида, срок продлили еще на 2 года.
Кроме того, дипломат добавил, что КНР готов к продолжению сотрудничества с другими странами, включая Великобританию, для защиты природы и обеспечения роста популяции видов животных, которые находятся на грани исчезновения.
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«Согласно положениям соглашения о сотрудничестве между Великобританией и Китаем, гигантские панды Ян Гуан и Тянь Тянь вернутся в Китай после того, как в декабре истечет срок действия договора», — рассказал глава китайского МИД.
Ранее иммунолог Владимир Болибок обвинил вирус гриппа во вспышке заболеваемости в Китае. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак