МИД РФ: эвакуации из сектора Газа ждут порядка 300 российских детей

В Подмосковье пометили GPS/GSM-трекерами двух серых журавлей и назвали их Дубна и Хотча – по названиям основных рек, протекающих по спроектированному природному парку «Журавлиный край». Об этом рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.