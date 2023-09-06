МИД РФ назвал дискриминацией действия властей Латвии в отношении россиян

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Принятые поправки в миграционное законодательство Латвии являются дискриминацией российских граждан, проживающих на её территории. Об этом заявили в МИД РФ.
В ведомстве добавили, что действия латвийских властей нарушают принятые международные нормы о правах человека. В частности, Всеобщую декларацию прав человека, Международную конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации и другое.
В связи с происходящими в стране событиями, в посольство России в Риге постоянно обращаются обеспокоенные соотечественники. Сотрудники консульства оказывают россиянам юридическую помощь, а также отмечают каждый случай дискриминации.
Ранее власти Латвии приняли решение оставить один государственный язык – латышский, а всех проживающих в стране обязали сдавать экзамен на знание языка. Уточняется, что русский язык можно будет изучать, но только в качестве «языка меньшинства», хотя в Латвии проживает порядка 1,8 млн русскоязычных граждан.
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В связи с происходящими в стране событиями, в посольство России в Риге постоянно обращаются обеспокоенные соотечественники. Сотрудники консульства оказывают россиянам юридическую помощь, а также отмечают каждый случай дискриминации.
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Анастасия Чинкова