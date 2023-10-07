МИД РФ: журналист Гасюк благополучно вернулся в Россию после нападения на Кипре

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Корреспондент «Российской газеты» Александр Гасюк, на которого напали кипрские полицейские, благополучно вернулся в Россию. Об этом ТАСС сообщили в департаменте информации и печати МИД РФ.
В российском ведомстве отметили, что во все профильные международные организации будет направлена информация о недопустимом отношении к российским журналистам, которое наблюдается в странах НАТО.
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