МИД РФ: журналист Гасюк благополучно вернулся в Россию после нападения на Кипре

В ходе экологической акции «Тут едут яблоки и арбузы! Прямо на переработку!» собрали 1,2 тонн плодов. В этом году она длилась более 1,5 месяцев – с 8 августа до 30 сентября, сообщили в пресс-службе Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.