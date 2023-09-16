МИД Турции резко осудил доклад Госдепа c обвинениями в вербовке детей

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МИД Турции резко осудил доклад Госдепартамента США, в котором страну обвинили в вербовке детей.
Сообщается, что за Турцией последует необходимый ответ на «несовместимую с духом союзничества клевету». В ведомстве подчеркнули, что в докладе ООН по расследованию ситуации в Сирии от 12 сентября этого года зафиксировано большое число серьезных преступлений террористической организации РПК/YPG. К ним относится вербовка детей, похищение, лишение свободы и использование школ для военных целей.
В МИД Турции добавили, что Анкара соблюдает региональные и международные соглашения.
Напомним, ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что доклад правозащитной организации Human Rights Watch о ситуации с соблюдением прав несовершеннолетних в США раскрывает «ужасающую картину» истинного положения дел с правами человека в США.
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В МИД Турции добавили, что Анкара соблюдает региональные и международные соглашения.
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Екатерина Коршунова