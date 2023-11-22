Мигрантам запретили управлять общественным транспортом и такси на Колыме в 2024 году

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Губернатор Магаданской области Сергей Носов подписал указ, согласно которому в 2024 году иностранцы не смогут управлять такси, арендованными автомобилями и общественным транспортом.
«Установить на 2024 год запрет на привлечение хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность на территории Магаданской области, иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов», - гласит указ.
Уточняется, что мигранты не смогут осуществлять перевозки пассажиров в такси и общественном транспорте. При этом транспортные компании должны будут уволить таких сотрудников в течении трех последующих месяцев.
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Элина Позднякова