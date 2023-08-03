Михаил Мишустин вручил именные часы выпускникам Физтех-лицея Долгопрудного

Фото: пресс-служба администрации городского округа Долгопрудный
2 августа в Правительстве РФ состоялась встреча премьер-министра Михаила Мишустина с победителями международных олимпиад по естественным и точным наукам, среди которых были лицеисты Физтех-лицея им. П.Л.Капицы из Долгопрудного.
В 2023 году ученики Физтех-лицея завоевали множество медалей престижных международных соревнований, сообщает «Радио 1» пресс-служба администрации муниципалитета.
Встречу с премьер-министром посетили выпускники Физтех-лицея им. П.Л.Капицы: Роман Бурцев, Всеволод Доля, Александр Ершов, Иван Демидов и Петр Попов.
Михаил Мишустин сказал слова поздравления победителям олимпиад и поблагодарил их за достижения.
Выдающиеся школьники и выпускники в ходе беседы с премьер-министров Михаилой Мишустиным спрашивали совета в выборе направления для дальнейшего развития.
В рамках встречи, председатель Правительства РФ вручил победителям олимпиад стильные именные часы с дарственной надписью и сфотографировался на память.
Читайте также:
Сборная России выиграла Азиатскую олимпиаду по физике.
Воробьёв поручил поддерживать школьников-олимпиадников.
Воробьёв похвалил учеников Физтех лицея имени Капицы.
Встречу с премьер-министром посетили выпускники Физтех-лицея им. П.Л.Капицы: Роман Бурцев, Всеволод Доля, Александр Ершов, Иван Демидов и Петр Попов.
Выдающиеся школьники и выпускники в ходе беседы с премьер-министров Михаилой Мишустиным спрашивали совета в выборе направления для дальнейшего развития.
В рамках встречи, председатель Правительства РФ вручил победителям олимпиад стильные именные часы с дарственной надписью и сфотографировался на память.
«Это для меня честь. Я буду потом хвастаться, что со всеми золотыми медалистами сфотографировался!», — отметил Михаил Мишустин.Узнать о всех достижениях учеников Физтех-лицея им. П.Л.Капицы можно на сайте.
Читайте также:
Сборная России выиграла Азиатскую олимпиаду по физике.
Воробьёв поручил поддерживать школьников-олимпиадников.
Воробьёв похвалил учеников Физтех лицея имени Капицы.
Алиса Сергиенко