Михалков и Тягачёв станут Почётными гражданами Московской области

Фото: Мособлдума
Мособлдума рассмотрит на ближайшем заседании вопрос о присвоении звания «Почётный гражданин Московской области» Никите Михалкову и Леониду Тягачёву. Об этом сообщается на сайте регионального парламента.
Михалков – советский и российский кинорежиссёр, сценарист, продюсер, киноактёр и телеведущий. Он внёс большой вклад в развитие культуры и искусства, в том числе и в Московской области.
Леонид Тягачёв – российский государственный и спортивный деятель, почётный президент Олимпийского комитета России, с 2020 года – депутат Совета депутатов Дмитровского городского округа.
Следующее, 65-е, заседание Мособлдумы состоится 26 октября.
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«Никита Сергеевич – активный общественный деятель, участвует в патриотическом воспитании молодёжи и подрастающего поколения. Возглавляя Союз кинематографистов России, он поддерживает киноискусство и на территории Подмосковья. Михалков курирует различные кинофестивали, среди которых Красногорский кинофорум, «Волоколамский рубеж», «17 мгновений …» в Павловском Посаде. Кроме того, Никита Сергеевич прославил Московскую область в своих фильмах «Родня», «Свой среди чужих, чужой среди своих», «Утомлённые солнцем» и других», – сказал спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов.
«Леонид Васильевич, являясь депутатом, участвует в нормотворчестве, проводит встречи с избирателями, оперативно реагирует на обращения граждан. Будучи спортивным деятелем, а в прошлом – горнолыжником, приложил руку к улучшениям в сфере спорта в муниципалитете. При его содействии реконструирован стадион «Яхрома», отремонтирован ФОК «Рогачёво» и другие объекты. Основанный им в округе «Горнолыжный клуб Леонида Тягачёва» является площадкой для проведения 30 соревнований в год», – отметил Брынцалов.
Следующее, 65-е, заседание Мособлдумы состоится 26 октября.
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Лора Луганская