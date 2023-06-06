Миколог Дьяков: как подготовиться к сбору грибов

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«Грибы, по большому счету, от какого-то календаря не так сильно зависят. Они зависят от конкретных условий, от ситуации в данном месте. Для того, чтобы было много грибов, которые так любят собирать наши грибники, необходимо, чтобы, во-первых, подстилка грибная, слой опада листьев, хвои и веток, была влажной. Сейчас она немного суховата в Подмосковье, поэтому их не так много. Второе условие — температура. Она должна быть не очень жаркой, не больше 24-х градусов», — отметил Дьяков.
Напоминаем, что к несъедобным и ядовитым грибам относятся следующие: красный мухомор, белая поганка, сатанинский гриб, энтолома весенняя, сыроежка рвотная, шампиньон пестрый, поплавок серый, панеолус, ложная лисичка, веселка обыкновенная.
Перед походом в лес надо не только запомнить ядовитые грибы, но и выбрать правильную одежду. Дьяков считает, что она должна быть «полевой». Но важно учитывать погодные условия и тип грунта в местности. Если в лесу есть болото, миколог советует надевать сапоги. Не забывайте о клещах: в лес стоит заходить в одежде, которая закрывает все, кроме лица. Из оборудования миколог рекомендует взять нож и корзинку.
«В пакете грибы начинают портиться. Воздухообмен практически отсутствует. В замкнутом объеме, еще набитом грибами, продолжаются разные биологические процессы. И грибы начинают портиться. Поэтому лучше собирать в старые добрые корзинки. Кстати сказать, об этом опубликованы данные в Роспотребнадзоре», — подчеркнул миколог.Многие грибники спорят о том, как правильно собирать грибы: выкручивать их или срезать его ножом. Дьяков считает, что первый способ предпочтительнее. Если выдергивать гриб, то можно повредить грибницу, а если срезать — «открыть ворота инфекции». Поэтому грибы стоит аккуратно выкручивать, чтобы минимально затронуть грибницу и не оставить пространство для вредных микроорганизмов. Ножик в этом случае понадобится, чтобы убрать с гриба лишнюю землю и положить его в корзинку чистым. Миколог добавил, что дома грибы надо сразу выложить из корзины. Их надо прокипятить примерно 5 минут, а затем заморозить или положить сушиться. Это остановит процессы разложения тканей.
По данным государственного лесного реестра, лес занимает более 40% от общей площади Московской области. Для любителей сбора грибов этот регион — настоящее раздолье. На портале welcome.mosreg.ru опубликована подборка «ТОП грибных мест в Подмосковье». Это список станций, до которых можно добраться на электричке.
Ранее мы писали, что в подмосковных парках теперь можно посадить и собрать свой урожай.