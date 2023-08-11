Миколог Дьяков рассказал, где искать белые грибы в Подмосковье

Фото: IStock/Evgenia Glinskaia
Каждый грибник знает, — если в корзине оказался хотя бы один белый гриб – «охота удалась». Белый гриб – настоящий царь грибов, его любят за большие размеры, кладезь витаминов и вкус. 11 августа в России отмечают день белого гриба. В честь этого «Радио 1» выяснило, в какие районы Подмосковья нужно ехать, чтобы точно встретить несколько боровиков.
В этом году в социальных сетях жители Московской области публикуют фотографии с отменным урожаем. И почти в каждой корзинке можно найти минимум один белый гриб. Дело в том, что в этом году погода в Подмосковье была благоприятная, поэтому грибы полезли наверх. Как рассказал ведущий инженер кафедры микологии и альгологии биологического факультета МГУ, миколог Максим Дьяков, с наступлением жары белого гриба стало чуть меньше, но всё же их можно найти.
Гриб легко узнать по коричневой шляпке и массивной ножке. Он растёт под хвойными и лиственными деревьями, любит дренированную почву и не встречается на болотах.
Считается, что белые грибы растут в основном в южной части Московской области. Также их можно найти и на западе Подмосковья. Именно в этих областях вызревают самые большие урожаи.
На юге региона грибники охотятся за белым грибом в Юсупово, Подольске, в районе Аэропорта Домодедово, в Ступино и Чеховском. Леса вокруг этих районов порадуют отменным урожаем. На западной части Московской области любят Серпухов, Звенигород, село Артемка. Считается, что на этом направлении грибов немного меньше, чем в южной части Подмосковья, но полную корзину боровиков собрать можно.
По словам специалиста, у грибников ещё есть время собрать урожай белых грибов, потому что они растут с мая и до самого снега.
Читайте также:
В долине реки Вязёмки впервые обнаружили редчайший гриб
Блогер Тихомиров пообещал изобильный грибной сезон в столичном регионе
Подмосковный Комлесхоз напомнил грибникам правила безопасной «тихой охоты»
«Конечно, неделю назад белых грибов было побольше, но сейчас их тоже не мало, поэтому идти на сбор имеет смысл. Всего белых грибов пять видов, у них немного разная биология, поэтому размах у них большой, они охватывают много районов, ареалы у них большие», — рассказал Максим Дьяков.
Считается, что белые грибы растут в основном в южной части Московской области. Также их можно найти и на западе Подмосковья. Именно в этих областях вызревают самые большие урожаи.
На юге региона грибники охотятся за белым грибом в Юсупово, Подольске, в районе Аэропорта Домодедово, в Ступино и Чеховском. Леса вокруг этих районов порадуют отменным урожаем. На западной части Московской области любят Серпухов, Звенигород, село Артемка. Считается, что на этом направлении грибов немного меньше, чем в южной части Подмосковья, но полную корзину боровиков собрать можно.
По словам специалиста, у грибников ещё есть время собрать урожай белых грибов, потому что они растут с мая и до самого снега.
Читайте также:
В долине реки Вязёмки впервые обнаружили редчайший гриб
Блогер Тихомиров пообещал изобильный грибной сезон в столичном регионе
Подмосковный Комлесхоз напомнил грибникам правила безопасной «тихой охоты»
Екатерина Шмакова