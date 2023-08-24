Микробиолог Никулин рассказал о последствиях сброса воды с «Фукусимы»

Фото: iStock/Huang Evan
Кроме того, Никулин сообщил, что в радиоактивной воде произойдёт заражение морских обитателей, которые впоследствии станут пищей для человека.
«Экологическое преступление, которое ничем нельзя оправдать», – прокомментировал это решение Никулин.
Также он заявил, что корпорация «Росатом» владеет технологиями полной очистки воды от радиоактивного загрязнения, однако Япония не выразила желания сотрудничать. Им легче просто слить воду, как это делают США, чем заниматься её многоступенчатой очисткой, заключил эксперт.
Ранее сообщалось, что в Японии начался сброс воды с АЭС «Фукусима-1».
Читайте также:
В Приморье усилен контроль за импортом рыбы перед сбросом воды с «Фукусимы»
Военный эксперт Никулин объяснил, чем обернется для мира сброс воды с Фукусимы
ТАСС: Японское правительство приняло решение начать сброс воды с АЭС «Фукусима-1»