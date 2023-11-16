Миллионному посетителю выставки-форума «Россия» вручили билеты на «Щелкунчик»

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
Миллионным посетителем выставки-форума «Россия» на ВДНХ стала жительница Пензы Светлана Сулейманова. В качестве приза ей будут вручены три билета на балет «Щелкунчик» в Большом театре.
Светлана Сулейманова получила сертификат, по которому в любую удобную дату сможет получить три билета на знаменитый спектакль. Помимо этого, партнеры выставки оплатят ей проживание при приезде в Москву для посещения балета. Кроме этого, Банк России подарил ей индивидуальную экскурсию в историческое здание Центробанка — музей «Золотая кладовая».
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Александр Бойцов