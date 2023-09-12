Даня Милохин Фото: РИА Новости/Кирилл КаллиниковВ список тех, кто разочаровался жизнью за рубежом, вошел известный тиктокер, рэп-исполнитель и видеоблогер Даня Милохин. Он не признан иноагентом, однако, на него уже обратила внимание глава Лиги безопасного Интернета Екатерина Мизулина. Она обратилась к руководству Министерства обороны РФ, с просьбой включить Милохина в списки потенциальных призывников по месту регистрации. Прежде, тиктокер покинул Россию, прервав свое участие в телепроекте «Ледниковый период». Поведение Милохина разочаровало его рекламодателей и партнеров, в связи с чем с ним были расторгнуты многие контракты. Вскоре после миграции из России, блогер пожалел о содеянном и стал жаловаться на материальные трудности, из-за которых ему пришлось продать гламурный «Майбах». Теперь, вернувшись в страну, юный блогер столкнулся с неожиданностью в виде срочной службы в ВС РФ. Кого признают иноагентомВ соответствии с действующим законодательством, иноагентом может быть признано физическое лицо, которое распространяет материалы других иностранных агентов или СМИ, а также участвует в создании таких материалов. Также, иноагент должен получать финансирование из-за зарубежных источников.Российские артисты-иноагентыВ список иноагентов, опубликованный Минюстом РФ, внесены несколько десятков публичных лиц, самыми популярными из них стали: Алишер Моргенштерн, Евгений Понасенков, Юрий Дудь, Семён Слепаков, Максим Галкин, Артут Смольянинов, Татьяна Лазарева, Земфира. Артисты, которые покинули РоссиюБольшинство артистов, признанные иноагентами, уехали из России. Это обусловлено тем, что они не могут продолжать свою концертную деятельность, давать гастроли, выступать на публике. Однако на Западе им также оказались не рады. Артисты, мечтающие построить карьеру на зарубежных сценах в статусе иноагента, столкнулись с разочарованием. Как оказалось, даже за рубежом, рекламодатели, организаторы мероприятий и продюсеры не предлагают сбежавшим из РФ артистам работу из-за присвоенного им статуса. Как живут артисты-иноагенты за рубежомАндрей Макаревич* Фото: РИА Новости/ Максим БлиновВ материале KP.RU приводятся слова одного из очевидцев, который посетил в Германии концерт Андрея Макаревича, признанного иноагентом. По его словам, некогда популярный исполнитель, который просил нескромные гонорары за выступления в России, выступает в небольшой кальянной. Мужчина отметил, что еще несколько лет назад за полноценный концерт коллектива, пришлось бы заплатить значительную стоимость, а сейчас нужно отдать около 100 евро за выступление артиста не на огромной сцене, а под кальян и пиво.Илья Прусикин* Фото: РИА Новости/Рамиль СитдиковСкандальный коллектив «Little Big» неоднократно признавался, что хотел бы построить карьеру в США, куда и отправились музыканты после начала СВО. Солист группы Илья Прусикин, признанный иноагентом, несмотря на русофобские высказывания за рубежом, не смог добиться успеха. Концертов у группы нет, на праздники их практически не приглашают, а билеты на маленькие концерты для русской публики в Штатах не продаются.Земфира* и Галкин* Фото: РИА Новости/Евгения НовоженинаТакже неоднократно сообщалось о существенных потерях гонораров у признанных иноагентами Земфиры и Максима Галкина. Артисты даже пытались оспорить решение Минюста РФ о присвоении им соответствующего статуса. Кроме того, признанием иноагентом предполагает постоянную отчетность о своих доходах и расходах, а также запрет на деятельность в РФ, что явно не нравится артистам.Алишер Моргенштерн* Фото: РИА Новости/Екатерина ЧесноковаСбежавший в Дубай признанный иноагентом рэпер Моргенштерн, был вынужден распрощаться с драгоценностями. По его словам, доступ к российским контрактам из-за статуса иноагента ему ограничен, а на западное финансирование рассчитывать не приходится, поэтому он был вынужден продать золото и драгоценные камни.Татьяна Лазарева* Фото: РИА Новости/Екатерина ЧесноковаПризнанная иноагентом Татьяна Лазарева несколько лет назад покинула Россию и приобрела недвижимость в Испании. В социальных сетях телеведущая высказывалась о политической ситуации в России, о том, как она не жалеет, что покинула Родину и о чувстве радости, которое она испытывает, при атаке российских городов вражескими беспилотниками. Однако, накануне и она заявила, что при первой возможности вернется в Россию. Лазарева пожаловалась, что в настоящее время она не востребована и ее исключили из профессии, а в Испании вовсе царит безработица. Она добавила, что если бы ее предупредили о последствиях, она бы подумала, что говорить.Читайте также:Чулпан Хаматова заменила Юлию Чичерину в песне «Би-2» и возмутила россиянСтало известно, сколько получает блогер ЛерчекТиктокера Милохина призовут на срочную службу осенью 2023 года *включены Минюстом РФ в список физлиц-иноагентов