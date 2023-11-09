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Милонов: Любой католик должен побить палкой крёстного-транссексуала

09 ноября 2023, 19:21
Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

Депутат Госдумы Виталий Милонов прокомментировал разрешение Ватикана на участие транссексуалов в церковных таинствах и отметил, что католики должны порицать подобных личностей.

«Все эти «трансформеры» отказываются от той идентичности, которой наградил их Господь. Какой же духовный пример подадут эти люди крещенному младенцу? На мой взгляд, любой добрый католик должен побить палкой такого крестного родителя и выгнать его вон из церкви!» — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Милонов.

При этом, он добавил, что каждый человек имеет право на покаяние, включая транссексуалов. По его мнению, такие личности могут приходить в церковь именно за искуплением своих грехов, в то время как разрешение Ватикана теперь даёт право таким людям приходить в церковь «с гордостью за прегрешения». А грех транссексуалов, считает Милонов, заключается в том числе и в том, что они «воспринимают порочную наклонность как часть своей собственной идентичности».

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#церковь
#депутат
#люди
#религия
#общество
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Телекритик Мельман: Телевидение не исчезнет из-за интернета
09 ноября 2023, 19:06

Фото: istockphoto.com/simpson33

Телекритик Александр Мельман заявил, что телевидение вопреки растущей популярности интернета не исчезнет.
Он объяснил, что у телевидения есть своя аудитория, которая приоритетным считает именно его из-за привычек и традиций. Причём такая тенденция характерна как для России, так и для западных стран, в частности, США, где телеканалы также пользуются большим спросом у людей и сегодня.

«Молодёжная аудитория, безусловно, в Интернете. И для них телевизор — это что-то устаревшее. Очень многие люди уже просто не имеют телевизоров в квартире. Но есть условная аудитория «40 », большая часть которой отдаёт предпочтение телевизору. Это сила привычки, какой-то ностальгии, традиций. У нас очень традиционалистское общество в этом смысле», — отметил в беседе с Общественной Службой Новостей Мельман.

Специалист добавил, что люди продолжают выбирать телевидение, поскольку оно технологически более простое, чем Сеть.

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#сша
#телевидение
#интернет
#общество
#россия
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Одобрен законопроект, исключающий дублирование полномочий по проверкам бизнеса
09 ноября 2023, 19:01

Фото: istockphoto/AndreyPopov

Правительство РФ одобрило проект поправок в КоАП, который исключит дублирование полномочий правоохранительных и контрольно-надзорных органов в отношении бизнеса.
Об этом сообщает пресс-служба кабинета министров, пишет AK&M. В соответствии с данным законопроектом, проведение контрольных мероприятий в отношении бизнеса будет прерогативой профильных ведомств.

На первом этапе исключат из КоАП 46 составов, которые связаны с дублирующими полномочиями. В таком виде законопроект внесут в Госдуму до конца недели. Остальные составы дополнительно проанализируют на предмет обеспечения необходимого уровня безопасности.

Есть предположение, что правоохранительные органы сохранят функцию предотвращения нарушений с правом возбуждения административных дел. Но в отношении бизнеса такая возможность будет исключительно у профильных надзорных ведомств.

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#закон
#бизнес
#новости
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На Украине демонтировали «Мать-Родину»
Во Львове демонтировали три советских памятника с Холма славы
09 ноября 2023, 18:44

Фото: iStock/alzay

Во Львове снесли три советских памятника с Холма славы. Об этом в своём Telegram-канале сообщает «Русская служба BBC».
Отмечается, что были демонтированы памятники «Мать-Родина», «Воин с флагом» и «Присяга». 

По словам представителя управления охраны исторической среды Украины Натальи Алексеевой, демонтаж памятников позволяет очистить пространство от советской символики. 

Также она добавила, что демонтированные памятники будут храниться в музее «Территория террора». 

Холм славы на Украине посвящён Галицкой битве, которая является одним из крупнейших сражений Первой мировой войны. Также мемориал посвящён освобождению Львова советскими военными в 1944 году, в ходе Великой Отечественной войны. 

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#украина
#памятники
#снос
#россия
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Глава Истры Витушева отметила улучшение качества автобусных перевозок
09 ноября 2023, 18:35

Фото: телеграм-канал Татьяны Витушевой

Автобусный парк Истры за последние три года обновился на 35%. С начала года при поддержке губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва поступило 40 новых автобусов, сообщила глава городского округа Татьяна Витушева.
«Развитие транспортного обслуживания – приоритетное направление. Как было отмечено на рабочем совещании, только в 2023 году услугой пассажирских перевозок в Истре воспользовались более 5,2 тыс человек. Основной перевозчик – МАП №7 города Истра, филиал Мострансавто. Предприятие обслуживает 25 муниципальных маршрутов, парк составляет 114 автобусов», – написала Витушева в своём телеграм-канале.  
По её словам, в этом году по просьбам жителей для улучшения качества пассажирских перевозок добавили два круговых рейса; изменили расписание автобусов с учётом графика электричек; в два раза увеличили количество машин на маршруте №8к, чтобы обеспечить подвоз школьников из ЖК «Малая Истра» в школу микрорайона «Восточный» и сократить интервал.  

Помимо этого, ввели дополнительный рейс по маршруту №25 «ст. Истра – Котово» от остановки Котово до Лучинской школы. Кроме того, в течение года было обновлено девять автобусных павильонов на региональных дорогах. 
«В ходе ежедневной работы с обращениями жителей фиксируются случаи, когда автобусы приходят не по расписанию. Однако такие инциденты носят частный характер, и по каждому из них проводится проверка», – отметила Витушева.
Она добавила, что все автобусы истринского филиала готовы к зиме. С водителями и ремонтно-обслуживающими рабочими проведён инструктаж по эксплуатации автомобилей в период холодов. 

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#подмосковье
#московская область
#андрей воробьёв
#губернатор
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Развеян популярный миф о строителях египетских пирамид
Строительный эксперт Васильев опроверг бедственное положение рабов
09 ноября 2023, 18:33

Фото: istockphoto.com/WitR

Строительный эксперт Фёдор Васильев заявил, что информация о бедственном положении рабов, возводивших знаменитые египетские пирамиды, является мифом.
Доказательством тому служат, по его словам, остатки мяса, найденных археологами недалеко от монументов.

«Рабы, создававшие Большого сфинкса и пирамиды в Древнем Египте, вопреки стереотипному мнению, не были голодными рабами. Рабочих отлично кормили, о чём свидетельствуют обнаруженные на месте стройки остатки баранины, говядины и козлятины. Интересно, что Сфинкс не всегда был песчаного цвета. Ученые обнаружили на нём следы краски: лицо было окрашено в красный, а туловище — в синий и желтый цвета», — прокомментировал в беседе с NEWS.ru Васильев.

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#ученые
#стройки
#египет
#история
#строительство
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На Украине запретили видеосервисы с российскими фильмами и телеканалами
09 ноября 2023, 18:25

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

На Украине запретили трансляцию 16 видеосервисов, которые предоставляют доступ к российским телеканалам и фильмам. Об этом сообщается на сайте Национального совета по телевидению и радиовещанию Украины.
Уточняется, что под запрет попали онлайн-кинотеатры «Амедиатека», Kion, Filmix, «Киноточка» и «Баскино». 

А также сервисы онлайн-телевидения «Триколор Кино и ТВ», «Лайм HD TV», «Смотрёшка» и «Цифровое ТВ 20 каналов». 

Как пояснили в медиарегуляторе, причиной запрета на данные площадки стало предоставление ими доступа к российскому концерту на территории Украины.

Напомним, что на Украине стремительными темпами реализуются программы по борьбе с российской культурой и языком. В 2019 году Верховной радой был принят закон, по которому все граждане при любых обстоятельства должны разговаривать на украинском языке. Также, в стране переименовываются улицы, которые связаны с Россией и сносятся памятники великим русским личностям.

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#украина
#россия
#кино
#телевидение
#запрет
#ограничение
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Синоптик Ильин спрогнозировал низкое давление в Москве
09 ноября 2023, 18:00

Фото: istockphoto.com/Inna Polekhina

Синоптик Александр Ильин заявил, что в Москве в выходные ожидается понижение атмосферного давление.
Так, в воскресенье давление опуститься до 740 мм ртутного столба из-за приближения атмосферного фронта.

«В столице будет пасмурно. В субботу днём воздух максимально прогреется до плюс 5-7°C. А в ночные часы температура будет плюс 2-4°C. Ветер сохранит свое южное направление и останется достаточно плотным. Его скорость составит 5-10 м в секунду. Осадков не ожидается», — отметил в беседе с «Вечерней Москвой» синоптик.

При этом, по его прогнозу, в воскресенье будет холоднее, начнётся дождь, местами ожидается порывистый ветер.

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#погода
#москва
#прогноз
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«Нет времени»: что сказали в Госдуме об идее Матвиенко отменить НДФЛ
Депутат Бессараб: идея освободить многодетные семьи от НДФЛ заслуживает внимания
09 ноября 2023, 17:52

Фото: РИА Новости/Совет Федерации РФ

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила освободить многодетных семей от налога на доходы физических лиц. Редакция «Радио 1» расскажет, поможет ли это решить проблему семей, которые воспитывают трех и более детей, будет ли принята инициатива, и как на предложение отреагировали в Госдуме.

Что сказала Матвиенко о многодетных и НДФЛ

 
Спикер Совфеда озвучила предложение об облегчении налоговой нагрузки на российские многодетные семьи в ходе парламентских слушаний 9 октября. Матвиенко заявила, что освобождение многодетных семей от налогов станет мерой поддержки, которая позволит изменить демографическую ситуацию в стране в лучшую сторону.

Председатель Совфеда подчеркнула, что российские власти должны особенное внимание уделить семьям с «высоким потенциалом рождаемости», то есть тем, у кого уже есть дети. Матвиенко подчеркнула, что сейчас такая категория находится на историческом максимуме, в нее входят семейные пары в возрасте от 30 до 40 лет.  

По мнению спикера Совфеда, государству также нужно подумать о мерах поддержки дедушек и бабушек, которые занимаются воспитанием внуков.

Какой НДФЛ в России

 
На сегодняшний день налог на доходы физических лиц (НДФЛ) в России варьируется от 9% до 35% в зависимости от видов и размеров дохода. Также существует специальная ставка в размере 30%, она предусмотрена для тех, кто получает доход не от трудовой деятельности. 

35% от суммы доходов россияне оплачивают за большие призы или выигрыши. Аналогичным размером налога облагаются доходы по банковским вкладам.    

Матвиенко предложила давать семьям квартиры при рождении третьего ребёнка
Матвиенко предложила давать семьям квартиры при рождении третьего ребёнка

Сколько в РФ многодетных семей


В 2023 году число многодетных семей не превышает 2,3 млн. Об этом свидетельствуют данные правительства РФ. Согласно законодательству, многодетными семьями в России считаются те, у кого на воспитании более трех несовершеннолетних, однако каждый регион вправе определять многодетность по индивидуальным критериям.

В Госдуме оценили предложение Матвиенко освободить многодетные семьи от НДФЛ


Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб прокомментировала предложение спикера Совфеда Валентины Матвиенко об отмене НДФЛ для многодетных семей в беседе с изданием RT. Депутат подчеркнула, что инициативы, касающиеся поддержки многодетных семей или пожилых граждан, заслуживают внимание. Бессараб пояснила, что любые предложения должны быть оценены с точки зрения того, во сколько они могут обойтись бюджету. Она добавила, что утверждение инициатив происходит после принятия дополнительных законов. 

На сегодняшний день уже рассматриваются поправки, касающиеся федерального бюджета и бюджета социального фонда, отметила депутат.  

«К сожалению, сегодня мы уже рассматриваем поправки ко второму чтению. То есть если сегодня дополнительного что-то вносить, уже просто не хватит времени», — пояснила Бессараб.


Освобождение многодетных семей от НДФЛ ничего не изменит


Директор АНО «Институт демографического развития и репродуктивного потенциала» Руслан Ткаченко прокомментировал предложение спикера Совфеда и заявил, что освобождение о уплаты налогов многодетных семей не избавит Россию от демографической проблемы.

Депутат Нилов призвал дать свободу в использовании маткапитала
Депутат Нилов призвал дать свободу в использовании маткапитала

Ткаченко пояснил, что в первую очередь нужно определить на федеральном уровне какая семья считается многодетной. Он привел в пример Москву и Подмосковье и указал на различия в подходе к определению многодетности.
 
«Например, в Москве, если старшему ребенку исполнилось 18, то семья все еще считается многодетной. А в Подмосковье после достижения совершеннолетия старшим ребенком, семья теряет этот статус», — пояснил Ткаченко.

Эксперт также указал на то, что об отмене НДФЛ не может быть речи до тех пор, пока статус многодетной семьи не будет установлен для всех регионов. По его мнению, исправить демографическую ситуацию поможет пересмотр налоговой системы страны в целом. О том, какие меры предложил Ткаченко и почему он выступил за то, чтобы в России не начисляли социальных пособий, читайте в материале «Радио 1».

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#ндфл
#регион
#меры
#многодетные матвиенко
#налог
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В Госдуму внесли законопроект о сокращении рабочей недели перед госпраздниками
09 ноября 2023, 17:46

Фото: iStock/Oleg Elkov

В Госдуму внесли законопроект об уменьшении продолжительности рабочей недели с 40 до 39 часов, а также о сокращении рабочего дня на один часть перед государственным праздником.
С такой инициативой выступил член комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Айрат Гибатдинов. 

Отмечается, что при принятии законопроекта, будут внесены изменения в Трудовой Кодекс РФ. 

Ранее в Госдуме предложили ввести материальное поощрение женщинам, которые отказались от аборта. Уточняется, что речь идёт о выплатах россиянкам, которые изменили своё решение и родили ребёнка, с последующей передачей его на воспитание государству. Автором инициативы стал депутат Султан Хамзаев. 

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