Милонов назвал поездки россиян в Европу безнравственными

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«Все извращения начинаются с отсутствия веры в душе. Это и есть главная опасность в Европе. И простому россиянину нечего делать в современном европейском обществе. Я считаю, что ездить в Европу сегодня безнравственно и бесчестно по отношению к тем, кто сейчас рискует своей жизнью в СВО, проливает кровь за свободу и независимость», — высказал свою точку зрения в беседе с Общественной Службой Новостей Милонов.
Вместе с тем, он подчеркнул, что посещать Европу или нет является личным выбором каждого, отметив, что никого за такой выбор не осуждает.
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