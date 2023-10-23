Милонов: Необходима горячая линия для защиты пенсионеров от мошенников

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Депутат Госдумы Виталий Милонов выступил с инициативой создания горячей линии для граждан, в частности, пенсионеров и людей старшего возраста, по вопросам, связанным с телефонным мошенничеством.
«Прошу рассмотреть возможность учреждения совместно с официальными финансовыми организациями горячей линии для граждан (особенно пенсионного и старшего возраста) по вопросам, связанным с предотвращением подобных преступлений», — приводит RT текст обращения Милонова на имя министра внутренних дел России Владимира Колокольцева.Читайте также:
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