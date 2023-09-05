Радио1
Главная / Новости / Общество/ Милонов оценил «силиконовый бублик» обнажённой воспитательницы из Красноярска

Милонов оценил «силиконовый бублик» обнажённой воспитательницы из Красноярска

Милонов призвал создать этические комиссии из-за обнажённой воспитательницы
05 сентября 2023, 16:03
Фото: IStock/kicsiicsi

Фото: IStock/kicsiicsi

В Красноярске заведующую детским садом уволили из-за эротических фотографий, которые она опубликовала в социальной сети. Депутат Госдумы Виталий Милонов назвал ситуацию беспрецедентной и заявил о необходимости создания этических комиссий.
Депутат подчеркнул, что сегодня нет законов, которые регулируют педагогическую сферу. Однако воспитатели и учителя должны соблюдать некоторые правила нахождения в публичном пространстве.
«Есть сферы, где внешние конституционные права человека немного ограничены. Это деликатные сферы, в частности, воспитание детей. Девушка продемонстрировала поражающую безвкусицу со своим силиконовым бубликом на лице, но закон не нарушила», — сказал Милонов.

Парламентарий подчеркнул, что родительское сообщество может направить жалобу городским или региональным властям. Однако Милонов уверен, что для борьбы с подобными случаями нужны специальные комиссии.
«Нужно предложение от педагогического сообщества по этическим комиссиям. Пусть они будут сформированы по территориальному принципу, они бы занимались контролем за поведением педагогических работников в публичном пространстве, чтобы не допускать такие вещи. Ведь если её спросить, она скажет, что ничего не нарушила, и то, что она накачала себе в губы силикона и фотографируется в соблазнительной позе для пьяного тракториста – это никак не регулируется», — сказал Милонов.
Читайте также:

В США учительница занялась сексом со школьниками и попала под суд

В Ростовской области женщина совратила 14-летнего подростка и родила от него ребёнка

В США замужнюю волонтерку арестовали за изнасилование подростка

#сша
#права
#вещи
#женщина
#закон
#учителя
#воспитание
#правила
#воспитатели
#депутат
#изнасилование
#девушка
Читайте нас в
В Муринском парке Петербурга высадят почти 300 деревьев
05 сентября 2023, 16:56

Фото: istockphoto.com/Valeriya

В петербургском Муринском парке начались работы по благоустройству, в ходе которого планируют высадить почти 295 деревьев.
Отмечается, что в парке появятся хвойные и лиственные деревьев, в их числе ивы, краснолистные клены, каштаны, яблони и груши. При этом вырубать уже имеющиеся деревья не будут.

Также в парке построят большую детскую площадку, откроют спортивную зону с тренажерами, приведут в порядок велодорожки.

«Архитекторы, группа разработчиков с нами взаимодействовали, обсуждали даже технические нюансы, а мы просили оставить максимально природный ландшафт», – прокомментировала в беседе с «Петербургским дневником» победитель проекта «Твой бюджет – 2020» Марианна Бакан.

Читайте также:

Воробьёв пообещал поддержать благоустройство «Яблоневого сада» в посёлке Успенский

В яблоневом саду Долгопрудного по просьбам жителей отремонтировали дорожки

Первый в Воскресенске теннисный комплекс из 7 кортов достроят этой осенью
#благоустройство
#деревья
#парк
#санкт-петербург
#природа
Читайте нас в
В Подмосковье застраховали всех работников скорой помощи
05 сентября 2023, 16:45

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области

С 1 сентября для сотрудников бригад Московской областной станции скорой медицинской помощи, находящихся на дежурстве, оформлены страховые полисы.
Начиная с 1 сентября 2023 года при возникновении несчастного случая с сотрудником бригады скорой медицинской помощи Подмосковья — сотруднику будет выплачена денежная компенсация, сообщает «Радио 1» пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
«Мы все понимаем, что работа в скорой связана со многими рисками. И в ночь, и в любою погоду наши фельдшеры, врачи, санитары спешат туда, где нужна срочная помощь или счёт уже идёт на минуты. Это значит — и скорость на трассе, а если надо — и путь по бездорожью, по сложным участкам. Это и работа на месте аварий и ЧП. Ситуации на дежурстве бывают самые разные, непредсказуемые и опасные — об этом нам часто рассказывают на встречах сами медики. Поэтому мы посчитали правильным дополнительно защитить жизнь и здоровье всех, кто работает в скорой помощи — это и наши медики, и водители. Кроме того, сейчас мы завершаем разработку функции «тревожная кнопка» на планшетах, которыми будут обеспечены все бригады СМП. В случае необходимости они смогут оперативно вызвать полицию на место», — сказал губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

Также, губернатор Подмосковья сообщил, что разработка функции внедрения «тревожная кнопка» на планшетах медиков находится на станции завершения. Такой кнопкой будут оснащены все бригады скорой медицинской помощи. 

Андрей Воробьёв отметил, что медики нуждаются в дополнительной заботе и внимании, так как посвящают свою жизнь — спасению чужих жизней, поэтому в регионе действует множество мер социальной поддержки медицинского персонала. 

Читайте также: 

Около 450 подмосковных медиков с начала года получили участки по программе «Земля врачам».

Компенсация аренды жилья стала самой популярной мерой поддержки у подмосковных медиков.

В Подмосковье «Социальную ипотеку» вручили еще 31 медработнику.
#подмосковье
#губернатор
#врачи
#земля
#скорость
#помощь
#работа
#здоровье
#чп
#жизнь
#водители
#компенсация
#разработка
#медики
#станции
#земля врачам
#служба
#андрей воробьёв
Читайте нас в
Россиянам рассказали о ключевых составляющих любого блюда
Food-блогер Чаленко призвала готовить с любовью
05 сентября 2023, 16:43

Фото: istockphoto.com/Lyndon Stratford

Food-блогер Оксана Чаленко заявила, что необходимо готовить с хорошим настроением и любовью для того, чтобы любые блюда получались вкусными.
В этом она видит главный секрет кулинарного искусства.

«Готовить надо с хорошим настроением и с любовью. Ещё моя бабушка говорила: «Не ходи на кухню, если чем-то расстроена, суп будет горьким, а чай солёным!». Любите друг друга, не держите ни на кого зла, улыбайтесь каждому новому дню, цените то, что имеете здесь и сейчас – и на столе всегда будут вкусные блюда!» – отметила в беседе с RuNews24.ru Чаленко.

Ранее известная российская актриса и телеведущая Юлия Высоцкая отреагировала на мемы, в которых пользователи социальных сетей высмеивали ее блюда, приготовленные в шоу «Едим дома». Высоцкая сделала репост ролика, в котором певица Мария Зайцева высказалась в ее защиту.

Читайте также:

Самую большую в России чашку кофе сварили в Твери

Около 1,5 тысяч человек посетили фестиваль «Вар-Варенье» в Подмосковье

Юлия Высоцкая отреагировала на мемы о её готовке
 
#блюда
#кулинария
#блогер
#советы
Читайте нас в
Путин поддержал присвоение Подольску звания «Город трудовой доблести»
05 сентября 2023, 16:33

Фото: Сайт Кремля

Президент России Владимир Путин поддержал идею присвоить звание «Город трудовой доблести» 10 городам, включая подмосковный Подольск. Об этом глава государства заявил на заседании российского оргкомитета «Победа».
О том, что 10 российских городов выдвинуты на присвоение этого звания, на заседании сообщил первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак, сославшись на экспертное заключение Российской академии наук. Это Владимир, Воткинск, Находка, Новомосковск, Подольск, Прокопьевск, Рязань, Рубцовск, Улан-Удэ и Ханты-Мансийск.
 
Жители Подольска и промышленные предприятия города внесли значительный вклад в Победу в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. В Подольске на оборонную промышленность работали многочисленные заводы. Там находились эвакогоспитали Красной армии, где лечили раненых бойцов. В октябре – ноябре 1941 года подольские курсанты насмерть защищали подступы к Москве.
 
Звание «Город трудовой доблести» присваивается указом президента России. Сейчас в Подмосковье это почётное звание присвоено городам Коломна и Ступино. Ещё четыре города Московской области носят почётное звание «Город воинской славы» - Наро-Фоминск, Дмитров, Можайск и Волоколамск. Также в области 31 «Населённый пункт воинской доблести». 

Читайте также:

Турчак предложил Путину присвоить 10 городам звание «Город трудовой доблести»

В Подольске открыли стелу «Населённый пункт воинской доблести»

Посёлок Уваровка под Можайском может стать «Населённым пунктом воинской доблести»
 

 
#владимир путин
#президент
#подольск
#город трудовой доблести
#подмосковье
#московская область
Читайте нас в
Глава СПЧ Фадеев заявил о необходимости создания российских видеоигр
05 сентября 2023, 16:20

Фото: iStock/simpson33

Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев призвал создавать российские видеоигры, поскольку их запрет не принесёт нужных результатов.
Он уточнил, что российские игры не должны быть скучными или плохими. В России достаточно много разработчиков, которые способны создавать качественный продукт, однако для этого требуется дополнительная поддержка.

Кроме того, Фадеев подчеркнул, что важно создавать интересный досуг для детей в режиме офлайн, чтобы им было интересно заниматься музыкой, спортом или другим хобби, а не проводить всё время за компьютерными играми.

Читайте также:

Депутат Горелкин заявил о неэффективности запрета видеоигр на государственном уровне

Путин: Компьютерные игры должны помогать человеку развиваться

GAMINGbible: выход GTA VI могут перенести из-за забастовки геймдизайнеров
#игры
#россия
#программирование
#образование
#дети
Читайте нас в
В подмосковном Комлесхозе назвали самый недооценённый гриб
05 сентября 2023, 16:10

Фото: Комлесхоз МО

Многие встречающиеся в подмосковных лесах съедобные грибы недооценены. Один из них – ежовик жёлтый, заявил председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Олег Баженов.
«В наших лесах произрастает около 450 видов съедобных грибов. Сезон тихой охоты здесь начинается в мае и заканчивается в декабре. В основном у нас собирают белые, подосиновики, лисички, маслята и опята. Но самый недооценённый съедобный гриб – это ежовик жёлтый», – сказал Баженов.
Этот гриб появляется в разреженных хвойно-лиственных лесах с середины лета. Он похож лисичку, но вместо пластинок у него снизу шляпки – шипы, только мягкие. Именно поэтому он так называется.
«Плодовые тела желтого ежовика растут с июля до первых заморозков. Но массовый рост приходится на конец августа – начало сентября. В это время гриб находят в негустых лесах с елью, сосной и берёзой там, где есть зелёный мох», – отметил Баженов.
Гриб можно жарить, сушить, замораживать, варить из него суп. При этом никакой предварительной обработки не требуется. Примечательно, что у ежовика нет ни ядовитых, ни несъедобных двойников.

Читайте также: 

Токсиколог Водовозов объяснил, когда съедобные грибы становятся опасными

В Комлесхозе Подмосковья назвали топ-3 опасных для жизни грибов

В Подмосковье стартовал сезон белых русских трюфелей

#комлесхоз мо
#грибы
#природа
#подмосковье
#московская область
Читайте нас в
Путин предложил подготовить проект по Великой Отечественной войне
05 сентября 2023, 16:01

Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

Президент России Владимир Путин предложил подготовить проект по Великой Отечественной войне.
В рамках проекта президентом предлагается собрать артефакты всего периода Великой Отечественной войны, показать трофейные документы, а также продемонстрировать приказы нацистов.

Ранее Владимир Путин в ходе открытого урока «Разговоры о важном» поддержал идею петербургского школьника о создании специальных альбомов для ведения родословной. Глава государства пообещал помочь с реализацией этого проекта.

Кроме того, депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил внести предмет «Краеведение» в список обязательных в школьной программе.

Читайте также:

Путин: В России проведут конкурс, развивающий традиционные ценности

В России хотят сделать краеведение обязательным школьным предметом

Путин поручил до 15 ноября учредить премии за выдающиеся научные открытия
#владимир путин
#вов
#проект
#история
Читайте нас в
С начала года выплату на новорождённых получили более 42 тыс подмосковных семей
05 сентября 2023, 15:54

Фото: Минсоцразвития МО

Подмосковным семьям в этом году выплатили на новорождённых детей более 840 млн рублей. Об этом сообщила министр социального развития Московской области Людмила Болатаева.
«С начала года денежную выплату в 20 тыс рублей получили более 42 тыс семей с малышами. Всего выплачено 840 млн рублей», – отметила министр. 
В регионе в рамках нацпроекта «Демография» работает программа «Я родился в Подмосковье», благодаря которой семьи могут выбрать после рождения ребёнка деньги или подарочный набор в подарочной коробке, где есть всё необходимое для первого года жизни малыша. Семьи, выбравшие подарочный набор, получают его в день выписки матери и ребёнка из роддома. 
«Программа стала настоящим подспорьем для многих родителей, которые столкнулись с финансовыми трудностями в связи с появлением нового члена семьи. Выплата позволяет родителям купить детские вещи, оплатить медицинские услуги и другие расходы», – сказала Болтаева.
Оформить заявление на денежную выплату можно на региональном портале госуслуг по ссылке.

Читайте также:

Перечислены имена, которыми нельзя называть детей в России

Врачи помогли стать мамой женщине, весившей почти 160 кг

Подмосковные врачи провели уникальную операцию новорождённому с патологией кишечника
 

 

#минсоцразвития мо
#новорождённые
#дети
#выплаты
#социальная поддержка
#подмосковье
#московская область
Читайте нас в
Путин: 9 мая 2025 года надо отметить ярко и торжественно
05 сентября 2023, 15:48

Фото: kremlin.ru

Российский лидер Владимир Путин заявил, что 9 мая 2025 года мы должны отметить ярко и торжественно.
«Приближается 80-летие великой Победы. Эту дату мы обязаны отметить не просто ярко, торжественно. Главная задача - наполнить все мероприятия глубоким содержанием и готовить их нужно уже сейчас», - прокомментировал ситуацию глава РФ.

В 2023 году к военному параду на Красной площади в честь 78-летия победы в Великой Отечественной войне присоединились лидеры Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана, а также премьера Армении. Вместе с главой РФ Владимиром Путиным они возложили цветы к Вечному огню у Могилы Неизвестного Солдата.

Читайте также: 

Путин: Россия вместе с Турцией и Катаром поставлять зерно беднейшим странам

Путин: Российский ТЭК успешно справляется с давлением бесконечных санкций

Путин поручил Правительству подготовить меры по стимулированию аренды машин
#россия
#владимир путин
#праздник
#победа
Читайте нас в
Достижения.рф