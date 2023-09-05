Милонов оценил «силиконовый бублик» обнажённой воспитательницы из Красноярска

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В Красноярске заведующую детским садом уволили из-за эротических фотографий, которые она опубликовала в социальной сети. Депутат Госдумы Виталий Милонов назвал ситуацию беспрецедентной и заявил о необходимости создания этических комиссий.
Депутат подчеркнул, что сегодня нет законов, которые регулируют педагогическую сферу. Однако воспитатели и учителя должны соблюдать некоторые правила нахождения в публичном пространстве.
Парламентарий подчеркнул, что родительское сообщество может направить жалобу городским или региональным властям. Однако Милонов уверен, что для борьбы с подобными случаями нужны специальные комиссии.
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«Есть сферы, где внешние конституционные права человека немного ограничены. Это деликатные сферы, в частности, воспитание детей. Девушка продемонстрировала поражающую безвкусицу со своим силиконовым бубликом на лице, но закон не нарушила», — сказал Милонов.
«Нужно предложение от педагогического сообщества по этическим комиссиям. Пусть они будут сформированы по территориальному принципу, они бы занимались контролем за поведением педагогических работников в публичном пространстве, чтобы не допускать такие вещи. Ведь если её спросить, она скажет, что ничего не нарушила, и то, что она накачала себе в губы силикона и фотографируется в соблазнительной позе для пьяного тракториста – это никак не регулируется», — сказал Милонов.Читайте также:
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Екатерина Шмакова