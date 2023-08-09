Милонов предложил писать предупреждения о вреде курения на портсигары

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Депутат Госдумы Виталий Милонов выступил с инициативой наносить предупреждения о вреде табака, а также алкоголя для здоровья на все соответствующие аксессуары, включая портсигары, чехлы, фляги, пакеты и т.д.
«Прошу рассмотреть возможность внесения дополнений в существующую нормативно-правовую базу, обязывающих наносить соответствующие предупреждающие надписи о вреде табака и алкоголя для здоровья на все аксессуары, предназначенные для использования поверх оригинальных упаковок и этикеток», — приводит RT текст обращения депутат на имя министра промышленности и торговли Дениса Мантурова.
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