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Милонов предложил писать предупреждения о вреде курения на портсигары

09 августа 2023, 14:29

Фото: istockphoto.com/bookzaa

Депутат Госдумы Виталий Милонов выступил с инициативой наносить предупреждения о вреде табака, а также алкоголя для здоровья на все соответствующие аксессуары, включая портсигары, чехлы, фляги, пакеты и т.д.

По его словам, сейчас продаются красочные портсигары, чехлы для вейпов, а также фляжки, чехлы, пакеты для бутылок с алкоголем, которые внешне выглядят очень привлекательно, и при этом не способствуют борьбе с распространением вредных привычек среди граждан.

«Прошу рассмотреть возможность внесения дополнений в существующую нормативно-правовую базу, обязывающих наносить соответствующие предупреждающие надписи о вреде табака и алкоголя для здоровья на все аксессуары, предназначенные для использования поверх оригинальных упаковок и этикеток», — приводит RT текст обращения депутат на имя министра промышленности и торговли Дениса Мантурова.

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#сигареты
#алкоголь
#вред
#предупреждение
#общество
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Зампред Общественной палаты Подмосковья Михайлов: Каждый житель должен знать о том, что проходят выборы
09 августа 2023, 15:42

Фото: РИА Новости / Евгений Одиноков

Для удобства жителей Подмосковья выборы будут проходить в течение 3 дней: 8, 9 и 10 сентября 2023 года.
В Московской области в Единый день голосования пройдут выборы губернатора, дополнительные выборы депутата Мособлдумы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17 и выборы депутатов Советов депутатов в 10 городских округах.
«Каждый житель Московской области должен знать о том, что проходят выборы высшего должностного лица, в Мособлдуму и выборы в органы местного самоуправления», — отметил заместитель председателя Общественной палаты Московской области Петр Михайлов. 
Жители Московской области могут проголосовать двумя способами — традиционно на избирательном участке или используя дистанционное электронное голосование.
«Избирательная компания набирает обороты, ведётся активное информирование жителей о возможности голосовать с помощью дистанционного электронного голосования, которое будет применяться впервые в Московской области», — рассказал зампред Общественной палаты Московской области
На ближайших выборах система дистанционного электронного голосования будет применена впервые.

Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) — это новый, современный, удобный способ голосования.

В случае регистрации на ДЭГ проголосовать на избирательном участке будет невозможно. После участия в электронном голосовании приходить на участок не нужно. Это помогает экономить время и голосовать со смартфона или компьютера, находясь в любом месте.

Для голосования с помощью ДЭГ необходимо иметь действующую запись на портале «Госуслуги» и помнить от неё пароль. Далее, в необходимый срок нужно зарегистрироваться на голосование с помощью ДЭГ на портале госуслуг. ВАЖНО: сама запись на дистанционное электронное голосование самим голосованием не является. После регистрации на ДЭГ, избиратель не сможет проголосовать на участке с помощью бюллетени.

Жители Подмосковья могут подать заявление для участия в дистанционном электронном голосовании с 24 июля. Регистрация на ДЭГ завершится за три дня до Единого дня голосования. Зарегистрировавшемуся избирателю необходимо будет с 8 по 10 сентября зайти на портал «Госуслуги» и оставить свой голос. ДЭГ проводится с 8:00 первого дня голосования до 20:00 последнего дня.

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Жители Подмосковья уже могут подать заявку на участие в электронном голосовании.

Дистанционное электронное голосование в Подмосковье поставят под общественный контроль.
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В Минсельхозе ожидают снижение цен на мясо в конце августа
Глава Минсельхоза Патрушев: Рост цен на мясо в России обусловлен сезонным фактором
09 августа 2023, 15:29

Фото: iStock/sergeyryzhov

Небольшой рост цен на мясо в России вызван сезонным фактором, в конце августа ожидается их снижение. Об этом заявил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев в ходе общения с журналистами.
По его словам, снижение цен на мясо произойдет из-за роста его производства.

Глава ведомства сообщил, что по его прогнозам, цены стабилизируются в конце последнего летнего месяца или в начале осени. Он также отметил, что ситуация на рынке не является критичной.

Министр заверил, что дефицита продукции в России не ожидается и существенного роста цент также не произойдет. 

Ранее, правозащитник Павлов сообщил, что к осени мясо в России начнёт постепенно дешеветь. 

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#мясо
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#снижение
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В Иране казнили пятерых мужчин, обвиняемых в изнасиловании
09 августа 2023, 15:25

Фото: iStock/Rainer Puster

В Иране казнили пятерых мужчин, которых суд приговорил к такому наказанию за изнасилование иранки. Об этом заявил агентству Tasnim прокурор города Маранд Зия Мехр.
«Еще в мае 2022 года в городскую прокуратуру Маранда обратилась молодая дама, заявив, что ее похитили пять неизвестных мужчин и увезли в горы, где группа похитителей ее изнасиловали», - говорится в сообщении.

Мужчины были задержаны уже через четыре дня после происшествия. Они во всем сознались. После суд признал их виновными в изнасиловании и приговорил их к смертной казни.

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#суд
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#мужчины
#происшествия
#дома
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Руденя: Тверская область будет полностью газифицирована к 2026 году
09 августа 2023, 15:17

Фото: iStock/Chepko

Газификация Тверской области завершится до 2026 года. Об этом президенту РФ Владимиру Путину сообщил губернатор региона Игорь Руденя.
Он также уточнил, что в Тверской области введена дополнительная мера поддержки для участников СВО. Им выделяется 150 тыс. рублей для догазификации жилья.

Кроме того, в программу газификации региона входит поддержка многодетных семей. Им выделяется 300 тыс. рублей на теплоснабжение, необходимое оборудование, внутридомовую разводку и многое другое.

К 2026 году в Тверской области планируется обеспечить 100% газификацию всех муниципальных образований.

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#газ
#владимир путин
#встреча
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Мошенник из Калининграда посылал клиентам шоколадки вместо телефонов
09 августа 2023, 15:15

Фото: istockphoto/Anna Makarenkova

Полицейские Калининграда устанавливают потерпевших от действий злоумышленника. Позиционируя себя как оптового поставщика дорогих смартфонов, он брал у калининградцев деньги, но вместо гаджетов вкладывал в посылки шоколадки.
Пока правоохранителям известно о двух пострадавших от мошеннических действий: один мужчина перевел «оптовику» около 10 миллионов рублей, но взамен получил лишь посылку со сладостями. Еще одна женщина таким же образом лишилась 350 тысяч рублей. Подозреваемый позже сбежал в Москву, где был задержан сотрудниками полиции, сообщает «КП - Калининград».

Он вернул часть похищенных средств, остальными же деньгами распорядился по своему усмотрению. Следователи считают, что мошенник обманул еще как минимум шесть человек. Они просят обратиться в правоохранительные органы всех, кто пострадал от действий человека, так дорого продававшего шоколадки.

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#следователи
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#мужчина
#мошенник
#калининград
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Депутат Хамзаев: «Важнее наносить информацию о вреде на каждую сигарету»
09 августа 2023, 14:54

Фото: istockphoto.com/Daria Kulkova

Депутат Госдумы, руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев поддержал идею о нанесении предупреждающих надписей о вреде табака и алкоголя на все аксессуары, связанные с этими товарами, и добавил, что предупреждения лучше писать на каждой сигарете.
«Если мы говорим про сигареты, считаю, что важнее наносить информацию о вреде на каждую сигарету, чем это делать на остаточной упаковке. Если говорим про алкоголь, надо определиться с ГОСТом того, что является этикеткой. Определить формулировку, что конкретно опасно. Кроме того, 30% от этикетки должно быть выделено для информации о последствиях потребления», — заявил в беседе с RT Хамзаев.

Он отметил, что предупреждающие картинки на упаковках сигарет принесли свою пользу для пограничного потребителя.

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#сигареты
#вред
#здоровье
#депутаты
#общество
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Силовики начали допрос гендиректора «Пиро-Росс» из-за взрыва в Сергиевом Посаде
После взрыва в Сергиевом Посаде доставлен на допрос гендиректор компании «Пиро-Росс» Чанкаев
09 августа 2023, 14:39

Фото: iStock/artolympic

После взрыва на территории завода в Сергиевом Посаде, доставлен на допрос генеральный директор компании Пиро-Росс Сергей Чанкаев. Об этом сообщает телеграмм-канал 112.
По информации портала, Чанкаев находится на допросе в Следственном комитете. В настоящее время, генеральному директору компании не предъявлено обвинений, продолжают выясняться причины произошедшего. 

Отмечается, что взрыв произошел в ангаре, принадлежащем Чанкаеву. 

Накануне, произошел взрыв на складе с пиротехникой в Сергиевом Посаде. В настоящее время известно о 43 человек, пострадавших от взрыва. Несколько жертв были госпитализированы со 100%-ми ожогами тела. Известно, что в более чем 100 квартирах ближайших домов взрывной волной разбило стекла. Также сообщается, что под завалами могут находиться люди. На месте ЧП работают экстренные службы. 

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#чп
#взрыв
#люди
#тела
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В Подмосковье пройдет олимпиада для собак и их хозяев «Дог-Олимп»
09 августа 2023, 14:20

Фото: istockphoto / alexei_tm

С 10 по 13 августа 2022 года в Московской области состоится фестиваль соревнований по дисциплинам дрессировки и спорта с собаками «Дог-Олимп».
Национальные и региональные чемпионаты пройдут сразу в 7 дисциплинах, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства информационных и социальных коммуникаций Московской области.

Виды, которые будут представлены на соревнованиях: 
— танцы с собаками;
— аджилити;
— служебное троеборье (IGP);
— ралли-обидиенс;
— ноузворк;
— обидиенс.

В рамках фестиваля пройдут Всероссийские соревнования по национальным видам дрессировки: ОКД, ЗКС и Двоеборье (ОКД + ЗКС).

Ведомство сообщает, что ожидается участие около 250 собак со всех страны. 

Зрители «Дог-Олимп» смогут узнать больше о мире спорта с собаками и пополнить копилку знаний о породах собак. Также, в рамках чемпионата будет возможность подобрать подходящего четвероногого друга.

Мероприятие будет проходить в конноспортивном центре Maxima Stables в деревне Горки Сухаревские. Начало в 10:00. 

Узнать подробную информацию о мероприятии можно на сайте. Там же размещена схема проезда.  

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#служба
#собаки
#собака
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Специалисты Роскачества обнаружили сальмонеллу и кишечную палочку в курином фарше
09 августа 2023, 13:58

Фото: istockphoto/AHPhotoswpg

Сальмонеллы, листерии и другие бактерии, в том числе кишечной палочки, были обнаружены в курином фарше, который продается в российских магазинах. Причем только две торговые марки среди всех исследуемых были признаны отвечающим требованиям высокого качества.
Об этом корреспонденту РИА Новости рассказали специалисты Роскачества. В ведомстве уточнили, что была организована проверка продуктов 18 торговых марок из десяти регионов страны. Продукцию проверяли по 86 различным критериям безопасности, качества, органолептических характеристик и достоверности маркировки. 

В ходе проверки в пробах были обнаружены бактерии кишечной палочки, листерии, сальмонеллы. Мясо отдельных торговых марок было отнесено к категории сомнительной свежести. Среди всех брендов на российский «Знак качества» могут претендовать только «Петелинка» и «Мясницкий ряд», сообщили в ведомстве.

По микробиологическим показателям признаны не соответствующим нормативам 11 из 18 торговых марок. В некоторых видах продукции была обнаружена не заявленная в маркировке клетчатка. Еще один производитель указал на упаковке вес, не соответствующий действительному. В надзорном ведомстве уточнили, что представители бизнеса были уведомлены о выявленных нарушениях и уже начали корректирующие мероприятия.

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Подмосковье ищет медработников