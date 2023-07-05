Милонов предложил ставить стенды с информацией о профилактике наркомании в аптеках

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Депутат Госдумы Виталий Милонов выступил с инициативой о внедрении обязательной установки в российских аптеках стендов с информацией о профилактике наркомании.
Кроме того, на таких стендах парламентарий предложил размещать контакты специализированных лечебных заведений.
Он отметил, что такие меры помогут людям оперативно найти способ лечения и избавиться от наркотической зависимости. При этом, по мнению Милонова, такие нововведения не повлекут за собой дополнительных финансовых затрат, поскольку помочь в реализации такой инициативы смогут волонтёрские, общественные и некоммерческие организации.
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Он отметил, что такие меры помогут людям оперативно найти способ лечения и избавиться от наркотической зависимости. При этом, по мнению Милонова, такие нововведения не повлекут за собой дополнительных финансовых затрат, поскольку помочь в реализации такой инициативы смогут волонтёрские, общественные и некоммерческие организации.
«Прошу рассмотреть вопрос о внедрении практики обязательной установки информационных стендов и/или сопутствующего информационного оборудования о профилактике наркомании и контактах специализированных лечебных заведений в помещениях российских аптек», — приводит RT текст обращения депутата на имя министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко.
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