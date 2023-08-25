Милонов предложил страховать электросамокаты по образцу ОСАГО

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Депутат Госдумы Виталий Милонов выступил с инициативой внедрить механизм страхования средств индивидуальной мобильности (СИМ), в частности, электросамокатов, по образцу ОСАГО.
«Прошу оценить идею внедрения механизма страхования СИМ по образцу ОСАГО для устранения правовой лакуны в части несения материальной ответственности. Такого рода страхование могло бы быть привязано как непосредственно к СИМ, так и к его водителю в зависимости от правовой формы использования средства мобильности», — приводит RT текст обращения депутата на имя начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения генерал-лейтенанта полиции Михаила Черникова.
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