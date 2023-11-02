Милонов предложил учредить в России День участника СВО

Фото: istockphoto.com/Aleksandr Golubev
Депутат Госдумы Виталий Милонов выступил с инициативой учредить в России специальный праздник — День участника специальной военной операции на Украине.
Он отметил, что в России отмечаются профессиональные праздники различных родов войск, и праздник участников СВО также не должен стать здесь исключением.
Вчера, 1 ноября, отмечали свой профессиональный праздник те, кто обеспечивает исполнение решений суда и поддерживает порядок во время заседаний. Редакция «Радио 1» рассказала, как отмечают День судебного пристава, когда появился праздник, и что подарить специалистам этой области.
Читайте также:
Стало известно, сколько дней россияне будут отдыхать на новогодних каникулах
1 ноября — День судебного пристава: о профессии и празднике
«Поклоняться тыкве»: что такое Тыквенный Спас и как власти предложили называть Хэллоуин
«Прошу рассмотреть возможность учреждения нового государственного памятного дня — профессионального праздника День участника специальной военной операции на Украине», — приводит RT текст обращения Милонова на имя председателя правительства России Михаила Мишустина.
Читайте также:
Стало известно, сколько дней россияне будут отдыхать на новогодних каникулах
1 ноября — День судебного пристава: о профессии и празднике
«Поклоняться тыкве»: что такое Тыквенный Спас и как власти предложили называть Хэллоуин
Мелисса Тимофеева