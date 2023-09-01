Милонов предложил ужесточить наказание за объезд пробок по обочинам

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Депутат Госдумы Виталий Милонов выступил с инициативой ужесточить наказание за объезд пробок по обочинам и иным выделенным полосам.
Он пояснил, что именно такие объезды некоторых водителей по обочинам чаще всего и являются причинами продолжительных дорожных заторов.
В качестве ужесточения наказания за подобные действия парламентарий предложил временный запрет на использование автомобиля или повышенный денежный штраф.
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В качестве ужесточения наказания за подобные действия парламентарий предложил временный запрет на использование автомобиля или повышенный денежный штраф.
«Прошу оценить идею о значительном ужесточении наказания за объезд дорожных заторов по обочинам и иным выделенным полосам», — приводит RT текст обращения депутата на имя начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения генерал-лейтенанта полиции Михаила Черникова.
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Мелисса Тимофеева