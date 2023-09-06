Милонов предложил законодательно расширить определение мелкого хулиганства

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Такие меры, как отметил депутата, способствуют укреплению общественного порядка и ограждению россиян от негативного воздействия лиц, появляющихся в общественных местах в обнажённом или полуобнажëнном виде.
«Проблема вызывающего поведения так называемых социальных нудистов, позволяющих себе появляться в полностью обнажённом либо непристойно полуобнажённом виде ради эпатажа публики в общественных местах, представляет очевидный вызов традиционным российским ценностям, сохранение и укрепление которых является ключевым приоритетом государственной политики РФ», — приводит RT текст пояснительной записки к законопроекту депутата.
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