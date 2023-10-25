Милонов раскритиковал идею замены Хеллоуина Тыквенным спасом

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Депутат Госдумы Виталий Милонов резко раскритиковал предложение заменить Хеллоуин Тыквенным спасом и объяснил, что это замена одного суррогата другим.
Он призвал напрочь забыть и игнорировать Хеллоуин.
Он выразил уверенность в том, что через пару лет непразднования Хеллоуина россияне полностью забудут об этом празднике, поскольку он в России ни с чем не ассоциируется и никакой ценности не имеет.
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«С таким же успехом «День каннибализма» можно заменить на «День аборигена». Я не понимаю, почему Хэллоуин стал фетишем для некоторых наших сограждан. Почему эти люди настолько пронизаны пиететом перед Западом, что хотят сохранить любое, даже самое бесполезное культурное нововведение, которое проникло оттуда в нашу страну? Выбросить надо к чертям собачьим этот бесовской «праздник», и дело с концом!» — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Милонов.
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Мелисса Тимофеева