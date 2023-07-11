Милонов: «Те люди, которые хотят поменять пол – должны быть излечены»

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«Те люди, которые хотят поменять пол – должны быть излечены. Человек, который хочет сменить пол – психически не здоров, и никак по-другому к нему относиться нельзя», — отметил в беседе с Общественной Службой Новостей Милонов.
Кроме того, по мнению парламентария, человек, искренне считающий себя лицом противоположного пола, является социально опасным.
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