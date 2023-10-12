Милонов: Уехавшие в Израиль «звёзды» сами на себя наложили проклятие

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко
Депутат Государственной Думы РФ Виталий Милонов заявил, что уехавшие в Израиль после начала спецоперации знаменитости трусливо и подло предали Родину.
По его мнению, души их черны.
Ранее депутат Госдумы РФ Виталий Милонов получил звание лейтенанта во время службы в зоне СВО. Он отметил, что для него большая честь носить такое звание.
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«Нет и не будет у них больше дома, они вечные изгнанники, бродяги. Сами на себя наложили несмываемое проклятие трусливого и подлого предательства своей родины. Их души настолько черны и отравлены злобой, что кроме зла там нет ничего», — высказал своё мнение в беседе с Общественной Службой Новостей Милонов.
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Мелисса Тимофеева