Милонов усомнился в возможности уравнивания шаманизма с православием

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Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов высказал непонимание и скепсис по поводу возможности признания шаманизма равноценной религией с основными в России.
«При всём моем уважении к уважаемому Адыг-Ээрену и всем шаманам в целом, я не совсем понимаю, как шаманизм можно выделить в отдельную религию и сравнить, например, с Русской православной церковью или католической общиной», – прокомментировал ситуацию в беседе с Общественной Службой Новостей Милонов.
При этом, он подчеркнул, что с уважением относится ко всем тем, кто придерживается принципов и ценностей шаманизма.
Верховный шаман России, глава организации «Адыг-Ээрен» Кара-оол Допчун-оол заявил о необходимости признать и уравнять шаманизм в России с другими религиями для преодоления религиозного разделения многонационального народа.
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