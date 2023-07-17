Минцифры до 1 сентября прекратит выдачу грантов на новые разработки в сфере IT

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Минцифры РФ до 1 сентября приостанавливает выдачу грантов на разработку в сфере IT и планирует провести независимый аудит компетенций сотрудников Российского фонда развития информационных технологий.
Минцифры сообщает, что до 1 сентября будет приостановлена выдача новых грантов на новые разработки в сфере ИТ. Также министерство обновит состав органов, которые отвечают за принятие решений, и пул экспертов, которые оценивают поступающие заявки.
Минцифры займётся оптимизацией процессов принятия решений о выдаче грантов, чтобы обеспечить прозрачность и публичность этапов запуска и реализации проектов. Проекты, по которым есть сомнения в 100% чистоте, отменят.
Ранее в Москве задержали замглавы Минцифры Максима Паршина. Об этом сообщает официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко. Паршина подозревают в получении взятки в особо крупном размере. В ближайшее время ему изберут меру пресечения.
В Минцифры отмечают, что ведомство оказывает полное содействие правоохранительным органам в связи с проводимым расследованием.
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Минцифры займётся оптимизацией процессов принятия решений о выдаче грантов, чтобы обеспечить прозрачность и публичность этапов запуска и реализации проектов. Проекты, по которым есть сомнения в 100% чистоте, отменят.
В Минцифры отмечают, что ведомство оказывает полное содействие правоохранительным органам в связи с проводимым расследованием.
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Мария Фирсова