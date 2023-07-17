Минцифры до 1 сентября прекратит выдачу грантов на новые разработки в сфере IT

5 тыс наказов жителей Реутова, касающихся социальной сферы и собранных в период избирательной кампании в 2021 году, уже реализованы. Об этом сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, выступая перед представителями бизнес-сообщества в Центре опережающей профессиональной подготовки Московской области в Реутове. Он представил отчёт о своей депутатской деятельности в округе за прошлый год и полгода 2023-го, сообщили в пресс-службе регионального парламента.