Минцифры рекомендовало дать выходной сотрудникам IT-компаний и СМИ

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В сообщении от ведомства было уточнено, что 24 июня был «днем высокой напряженности и эмоциональной перегрузки».
«В связи с этим, мы настоятельно рекомендуем даже компаниям в сфере информационных технологий, телекоммуникационным операторам и СМИ, особенно тем, что находятся в регионах, которые вчера оказались в центре событий, предоставить своим сотрудникам выходной, если их деятельность не связана с выполнением критически значимых задач», — говорится в заметке.Кроме того, Министерство цифрового развития подчеркнуло, что сотрудникам министерства также был предоставлен выходной, поскольку многие из них работали 24 и 25 июня.
Ранее сообщалось, что кредитные организации в столице в понедельник, 26 июня, будут работать в обычном режиме, несмотря на анонсированный ранее выходной.