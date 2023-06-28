Минцифры выделит почти миллиард рублей на аналог Telegram для чиновников

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Минцифры планирует направить из бюджета 907,4 млн рублей, чтобы масштабировать автоматизированное рабочее место госслужащего (АРМ ГС) в регионах
Об этом сообщают «Ведомости», ссылаясь на портал госзакупок.
В техзадании на сайте госзакупок прописано, что АРМ ГС станет для чиновников аналогом иностранных сервисов и мессенджеров.
Российская разработка будет представлять собой защищенный мессенджер, который объединит переписки, видеозвонки, почту, календарь, облачное хранилище и «внутренний портал».
Сервис создала компания VK на базе корпоративного мессенджера VK Teams.
Ранее депутат Куринный рассказал о рекордном оттоке капиталов из страны. 280 млрд долларов США вывели российские бизнесмены за границу в прошлом году. Данные об оттоке капиталов обнародовал сегодня депутат от КПРФ Алексей Куринный. Он подверг критике законопроект о налоге на сверхдоходы, который рассмотрит сегодня нижняя палата.
В техзадании на сайте госзакупок прописано, что АРМ ГС станет для чиновников аналогом иностранных сервисов и мессенджеров.
Сервис создала компания VK на базе корпоративного мессенджера VK Teams.
Ранее депутат Куринный рассказал о рекордном оттоке капиталов из страны. 280 млрд долларов США вывели российские бизнесмены за границу в прошлом году. Данные об оттоке капиталов обнародовал сегодня депутат от КПРФ Алексей Куринный. Он подверг критике законопроект о налоге на сверхдоходы, который рассмотрит сегодня нижняя палата.
Мария Фирсова