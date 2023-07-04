Минцифры заявили о поддержке избитых Милашиной и Немова

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В Минцифрах заявили, что поддерживают журналистов, пострадавших в результате чудовищного нападения.
В ведомстве сообщили, что при выполнении своей работы, журналисты не должны подвергаться преследованиям и пыткам. Об этом министерство сообщило в своем telegram-канале.
В Минцифрах выразили надежду на то, что инцидент будет расследован и все причастные к нему будут привлечены к ответственности. Ведомство также намерено оказать пострадавшим правовую и финансовую поддержку.
Ранее стало известно об избиении неустановленными лицами журналистки Милашиной и адвоката Немова. Нападение было совершено в Чечне, когда они направлялись из аэропорта в суд, где заслушивалось дело об обвинении супруги экс-судьи Верховного суда.
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В Минцифрах выразили надежду на то, что инцидент будет расследован и все причастные к нему будут привлечены к ответственности. Ведомство также намерено оказать пострадавшим правовую и финансовую поддержку.
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Анастасия Крестьянова