Минэкологии наказало четверых граждан за незаконную перевозку мусора в Химках

Фото: пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области
Сотрудниками регионального министерства экологии были привлечены к административной ответственности 4 водителя большегрузных самосвалов, нелегально транспортировавших отходы в городском округе Химки. Все нарушители были задержаны с поличным в ходе контрольных мероприятий с участием сотрудников полиции.
«Трое нарушителей были остановлены на Лихачевском шоссе и один — на Машкинском. Все они перевозили строительные отходы без оформления электронного талона. Нарушители заплатят установленные законом штрафы», — сказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.
Общая сумма наложенных штрафов за незаконную перевозку мусора достигла 80 миллионов рублей.Перевозить отходы ОССиГ можно только после получения специализированного талона. Получить разрешающий талон можно на сайте. Заниматься переработкой ОССиГ имеют возможность только специализированные организации.
Если разрешительный талон отсутствует, то перевозчику грозит штраф, который будет сформирован по упрощенной системе после фиксации камерам улично-дорожной сети.
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Сумма штрафов за незаконную перевозку мусора составила 1,5 млрд рублей.
Штрафы за незаконную перевозку ОССиГ с начала августа составили более 97 млн рублей.