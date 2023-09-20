Минэкологии напоминает: строительные отходы можно перевозить только с разрешительным талоном

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Всем, кто осуществляет строительство, снос или ремонт с образованием строительного мусора, следует помнить, что перемещение строительных отходов по территории Московской области должно сопровождаться электронным талоном и разрешением на перемещение.
Заниматься переработкой ОССиГ имеют возможность только специализированные организации, а перевозить отходы ОССиГ могут только легальные перевозчики. Кроме того, найти легального перевозчика можно, оставив заявку на этом сайте.
Штрафы за незаконную перевозку строительных отходов для физических лиц могут достигать 70 тыс рублей, для юридических — 200 тыс рублей с возможностью конфискации транспорта.
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Алиса Сергиенко