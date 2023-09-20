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Минэкологии напоминает: строительные отходы можно перевозить только с разрешительным талоном

20 сентября 2023, 14:31
Фото: istockphoto / Kyryl Gorlov

Фото: istockphoto / Kyryl Gorlov

Всем, кто осуществляет строительство, снос или ремонт с образованием строительного мусора, следует помнить, что перемещение строительных отходов по территории Московской области должно сопровождаться электронным талоном и разрешением на перемещение.

Перевозить отходы ОССиГ можно только после получения специализированного талона. Получить разрешающий талон можно на сайте.

Заниматься переработкой ОССиГ имеют возможность только специализированные организации, а перевозить отходы ОССиГ могут только легальные перевозчики. Кроме того, найти легального перевозчика можно, оставив заявку на этом сайте.

Штрафы за незаконную перевозку строительных отходов для физических лиц могут достигать 70 тыс рублей, для юридических — 200 тыс рублей с возможностью конфискации транспорта.

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#подмосковье
#лето
#отходы
#штрафы
#машины
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Администрация Балашихи запустила горячую линию для помощи пострадавшим от последствий взрыва
20 сентября 2023, 14:59

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области

Администрация городского округа Балашиха запустила горячую линию для помощи пострадавшим от последствий взрыва газа, который произошёл на Октябрьской улице в жилом доме.
Обратиться на горячую линию можно по номеру: 8 (495) 524 14 99.

Кроме того, горячая линия для помощи пострадавшим от последствий взрыва газа работает в общественной приемной партии «Единая Россия». Она доступна по номеру: 8 (985) 193 64 03.

На горячую линию можно обратиться за любой помощью: по бытовым, юридическим и иным вопросам.

20 сентября, в 8:21, в подмосковной Балашихе на Октябрьской улице произошёл взрыв газа на 4 этаже жилого дома. В жилом доме на Октябрьской улице обрушились 3, 4 и 5 этажи. По предварительной оценке повреждены 10 квартир.

Экспертиза состояния дома займет около двух дней. Специалисты проверят прилегающие к пострадавшему подъезды, чтобы убедиться, что повреждения не пойдут дальше и исключить риск повторного обрушения. 

На месте работают 10 бригад скорой помощи и 6 бригад территориального центра медицины катастроф, криминалисты.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

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Стена дома, где произошел взрыв газа в Балашихе, обрушилась прямо на спасателей.

Причиной взрыва в балашихинской девятиэтажке могла стать утечка газа в квартире.
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#специалисты
#дома
#взрыв газа
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«Теперь страшно»: Даня Милохин о новости о своем розыске
Блогер Даня Милохин прокомментировал свое объявление в розыск в России
20 сентября 2023, 14:55

Фото: iStock/Fedorovekb

Блогер Даня Милохин прокомментировал новость об объявлении его в розыск военкоматом Анапы на своей странице в социальной сети.
Тиктокер выложил сторис в запрещенной в России социальной сети, на которой сообщил, что фото для новости о его розыске выбрано удачное, однако «теперь страшно». 
 
Прежде сообщалось, что военкомат Анапы объявил юного блогера в розыск, так как он не встал на воинский учет по месту регистрации. Позднее эта новость была опровергнута, однако, Милохин по-прежнему опасается, что информация о его розыске может быть действительна. 
 
Напомним, ранее глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина направила обращение в Минобороны РФ с просьбой обратить внимание на потенциального призывника. 

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#розыск
#фото
#учёт
#информация
#новости
#военкомат
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Синоптик Вильфанд предупредил о повышении пожарной опасности в Подмосковье
20 сентября 2023, 14:15

Фото: Мособлпожспас

В Московской области к концу рабочей недели уровень пожарной опасности вырастет до четвертого, высокого. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
По словам синоптика, чрезвычайно высокий уровень пожарной опасности прогнозируется в ближайшие дни в 16 регионах России, в том числе в Курской, Тамбовской, Ростовской, Томской областях, Крыму, Коми и других. 

Есть высокие риски возникновения лесных пожаров также в Чувашии, Татарстане, Крыму, Туве, Астраханской, Волгоградской, Ростовской, Томской, Иркутской, Ульяновской областях и Краснодарском крае. 
 
Роман Вильфанд предупредил, что нужно очень осторожно обращаться с огнём на пикниках.

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#подмосковье
#московская область
#погода
#природные пожары
#лесные пожары
#роман вильфанд
#синоптики
#метеоролог
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Подведены итоги благотворительного забега «Бегом с Дневником»
20 сентября 2023, 14:15

Фото: iStock/WoodysPhotos

Хоспис для детей и взрослых получил в дар часть оборудования, которое было приобретено благодаря забегу «Бегом с Дневником». Об этом сообщает «Петербургский дневник».
Отмечается, что редакция «Петербургского дневника» передала благотворительному фонду «Детский и взрослый хоспис «Бумажная птица» подарок – два современных компьютера, которые необходимы в работе команды фонда. 

«Конечно, этот подарок очень поможет в работе! Наша команда расширяется, становится больше и наша целевая группа. С недавнего времени, напомню, у нас в хосписе помимо детей есть и молодые взрослые», — цитирует «Петербургский дневник» специалиста по развитию социальных проектов фонда Евгению Боровкову.

Сообщается, что благотворительный забег «Бегом с Дневником» был проведен в мае этого года. В забеге поучаствовали более 1000 профессионалов и любителей спорта из 5 стран и 69 городов РФ.

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Правительство РФ объявило об изменениях по семейной ипотеке
Хуснуллин: кабмин намерен продлить семейную ипотеку после 1 июля 2024 года
20 сентября 2023, 14:06

Фото: iStock/Diy13

Вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что семейная ипотека после 1 июля 2024 года, может быть продлена, пишет ТАСС.
По его словам, правительство в настоящее время рассматривает такую возможность. Хуснуллин заявил, что будет озвучено предложение о продлении семейной ипотеки. Остальные виды льготных кредитований также будут рассмотрены.

Он также добавил, что правительство видит от подобных программ эффективность и их положительное влияние на экономику страны и социальную сферу. 

Прежде сообщалось, что правительство выделит 725 млн рублей на строительство модульных отелей в Подмосковье, соответствующее постановление уже подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным. 

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#путин
#цб
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Хамство, деньги, суета: Как остановить войны в родительских чатах?
Эксперт по этикету Баранова назвала правила поведения в родительских чатах
20 сентября 2023, 13:58

Фото: IStock/nito100

С началом учебного года все родители российских школьников вернулись, а кто-то только вступил в школьные чаты. Домашние задания, новые учебники, тетради, деньги в фонд школы — именно в чатах обсуждаются эти вопросы, а также ещё тысяча мелких проблем из жизни школьников.
Но не всегда обсуждение насущных вопросов проходит гладко. Одни родители жалуются на большой объём информации, другие – на хамство. Почему родительские чаты — это всегда стресс для мам, пап и учителей? И можно ли сохранять экологичные отношения в сети? Подробнее об этом — в материале «Радио 1».

У Элины двое детей и 16 родительских чатов: три школьных чата с учителем, без учителя и с родительским комитетом, аналогичная ситуация в детском саду, ещё два чата по тхэквондо, танцы, хор и многое другое. Женщина понимает, что все они необходимы, но, порой, сложно сдерживать эмоции из-за родителей.
«Некоторые родители не читают весь чат, и постоянно задают одни и те же вопросы: “А что задали, а какое расписание?” И таких вопросов может быть три-четыре за день», — поделилась собеседница «Радио 1».
Элина рассказывает, что в основном в чате царит рабочая или дружеская атмосфера: родители могут помочь с домашним заданием, ответить на вопросы. Но всё это рушится, когда дело доходит до денежных сборов.
«В основном споры из-за подарков, когда решаем, сколько подарить учителю. Кто-то хочет 10 тысяч рублей, а кто-то пять, и вот тут начинается самое веселье», — добавила она.

Эксперт по практическому этикету и деловым коммуникациям Татьяна Баранова рассказала «Радио 1», что решать конфликтные ситуации можно с помощью игнорирования.
«А-синхронная коммуникация – это когда я не обязан отвечать сиюсекундно, у меня теоретически есть возможность отвлечься, ответить через пару минут или вообще завтра. Мне кажется, пользу от этого можно извлекать именно для решения конфликтных ситуаций в групповых чатах. Когда в моменте, в накале страстей я бы написала чего-то эмоционального и потом сильно жалела, но так как это групповой чат, то я могу не отвечать сразу, а отвлечься, подумать о чём-нибудь другом, и только потом ответить», — сказала Татьяна Баранова. 

На подобные проблемы жалуется и Ольга, у которой трое детей. Женщина рассказывает, что все секции, кружки и дополнительные занятия требуют новых чатов, и почти в каждом из них есть родители, которые несколько раз переспрашивают одну и ту же информацию.
«Очень много информации в родительских чатах. Очень много идёт от самой школы: одно мероприятие, второе, третье. Из-за этого часто происходит путаница, и если кто-то что-то пропустил, начинают переспрашивать. В кружках есть группы, в каждом классе группы, есть только с родителями чат, есть с учителями чаты, есть без учителя чаты. И ты вообще не понимаешь, откуда и какую информацию брать», — отметила Ольга.
Проблемы в школьных чатах возникают и из-за голосовых сообщений. Одни родители и учителя не могут написать сообщение текстом, другие — не могут послушать.
«В прошлом году у нас произошёл инцидент. У нас учительница часто отправляет голосовые сообщения, тогда одна родительница зашла и сказала, что не может прослушивать, попросила писать текстом. Мы ей предложили взять наушники, а она в ответ начала нам грубить в чистой форме. После этого её везде в чатах заблокировали», — поделилась Ольга.

Специалист по деловым коммуникациям отметила, что голосовые сообщения – это одна из норм сетевого этикета. Татьяна Баранова уверена, что для выстраивания комфортных отношений, важно договориться с участниками беседы о правилах общения. Эти правила следует закрепить.
«Для кого-то точка в конце предложения – это просто знак пунктуации, а кто-то воспринимает это как недобрый сигнал. Но, конечно, что касается группового чата, здесь очень разные у всех представления, поэтому не нужно делать акцент на точке. Но вот с голосовым – это другая история, потому что его не всегда удобно прослушать. И если мы решили, что голосовые по объективным причинам нам не подходят, мы не хотим в чат получать такие вещи, то можно это указать в правилах, обсудить этот всем вместе момент», — отметила Татьяна Баранова.
Психолог рассказала, как не нужно извиняться перед человеком
Психолог рассказала, как не нужно извиняться перед человеком
Педагоги отмечают, что иногда из-за большого объёма работы нет времени и сил писать текстовые сообщения в групповые чаты. Сами групповые чаты не считаются чем-то бесполезным.
«Я не скажу, что без чатов было лучше или хуже, везде есть свои нюансы. Раньше не нужно было тратить время на ежедневные объявления, обсуждения того или иного вопроса, сейчас можно обсудить некоторые вопросы в чатах и на родительском собрании уделить больше времени успеваемости детей», — сказала учитель химии Оксана.
Заведующая кафедрой инновационных технологий филологического образования МГОУ, президент Ассоциации педагогов Московской области «учителя русского языка и литературы» Анна Шмелёва добавила, что родительский чат создаётся классным руководителем для конкретных объявлений, поэтому родителям следует соблюдать этические нормы в общениях с педагогом и друг с другом.
«Обсуждать, критиковать учеников, учителей, друг друга недопустимо. Экология общения должна быть соблюдена. Учитель должен чувствовать уважительное к себе отношение. Существуют общие правила: представление (кто), вопросы конкретны, исключается непечатная лексика, нежелательно использование смайликов и голосовых сообщений, оскорблять, пересылать сообщения третьим лицам», — отметила специалист.

Эксперт по практическому этикету и деловым коммуникациям Татьяна Баранова добавила, что для соблюдения всех правил в участники чата должны назначить модератора. Это может быть классный руководитель или ответственный родитель.
«У любого чата должен быть модератор или администратор. Должен быть кто-то ответственный, кто время от времени может напоминать участникам, что всё, что напрямую не относится к чату, можно обсуждать в других ветках. Если у нас чат про школу, то, наверное, не нужно рекламировать там какие-то свои услуги, если не было соответствующих договорённостей. Хорошо, когда появляются правила чата, в которых говорится, что нежелательно делать, о чём говорить, как себя вести. Это нужно, чтобы потом, если вдруг случится не комфортная ситуация, и кто-то выйдет за рамки общения, можно было апеллировать этим правилом», — сказал Баранова.
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#чат
#школа
#конфликт
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Глава округа Балашиха Сергей Юров выступил перед пострадавшими жильцами дома
20 сентября 2023, 13:56

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области

Глава городского округа Балашиха Сергей Юров сообщил, что восстановление дома на Октябрьской улице, пострадавшего от взрыва газа, займет много времени — не месяц и не два.
Сергей Юров отметил, что «скорее всего, часть дома будет разбираться и строиться заново».
«Тем, кого не смогут приютить родственники, предоставят временное жилье. При этом все вещи, которые найдут под завали перенесут в специальный склад, который организуют позже», — сказал глава муниципалитета.
20 сентября, в 8:21, в подмосковной Балашихе на Октябрьской улице произошёл взрыв газа на 4 этаже жилого дома. В жилом доме на Октябрьской улице обрушились 3, 4 и 5 этажи. По предварительной оценке повреждены 10 квартир.

Экспертиза состояния дома займет около двух дней. Специалисты проверят прилегающие к пострадавшему подъезды, чтобы убедиться, что повреждения не пойдут дальше и исключить риск повторного обрушения. 

На месте происшествия работают 10 бригад скорой помощи и 6 бригад территориального центра медицины катастроф, криминалисты.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

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Россиян предупредили об активности мошенников из-за введения цифровых паспортов
Эксперт Бедеров: мошенники попробуют воспользоваться вводом цифровых паспортов
20 сентября 2023, 13:56

Фото: iStock/artoleshko

Руководитель департамента информационно-аналитических исследований компании T.Hunter Игорь Бедеров заявил, что введение цифровых паспортов в РФ может спровоцировать новую волну активности мошенников в интернете, целью которых станет кража аккаунтов граждан России от «Госуслуг». Об этом пишет «Газета.Ru».
По мнению Бедерова, введение цифрового паспорта спровоцирует рассылку электронных писем, сообщений в социальных сетях и мессенджерах, в которых пользователей буду мотивировать переходить на вредоносные сайты, которые имитируют интерфейс «Госуслуг». 

«Мотивационные формулировки могут быть совершенно разными. Например, текст письма с ссылкой на фишинговый сайт может содержать призыв о срочной необходимости получения цифрового паспорта. Другим очевидным примером является призыв войти на «Госуслуги», чтобы узнать, в каких ситуациях работает электронное удостоверение», — цитирует эксперта «Газета.Ru».

Бедеров подчеркнул, что мошенники могут использовать украденные аккаунты россиян в различных противоправных целях.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин подписал указ о цифровом паспорте. Россияне могут показать документ, открыв его в приложении «Госуслуги» на своем смартфоне.

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#письма
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Андрей Воробьёв выразил соболезнования семьям погибших спасателей
20 сентября 2023, 13:39

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области

Два сотрудника МЧС погибли при повторном обрушении стены в жилом доме в доме №10 по улице Октябрьская в Балашихе, пострадавшем от взрыва газа.
«Работа спасателя – ежесекундный риск. Особенно когда есть угроза повторного обрушения. Сотрудники МЧС — настоящие герои. К сожалению, два сотрудника погибли и 4 получили ранения во время спасательных работ. Наши подмосковные ребята — из Балашихи, Реутова, Ногинска. Трагедия. Искренние соболезнования близким», — сказал губерантор Московской области Андрей Воробьёв.
20 сентября, в 8:21, в подмосковной Балашихе на Октябрьской улице произошёл взрыв газа на 4 этаже жилого дома. В жилом доме на Октябрьской улице обрушились 3, 4 и 5 этажи. По предварительной оценке повреждены 10 квартир.

Специалисты проверят прилегающие к пострадавшему подъезды, чтобы убедиться, что повреждения не пойдут дальше и исключить риск повторного обрушения. 

На месте работают 10 бригад скорой помощи и 6 бригад территориального центра медицины катастроф, криминалисты.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

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Следователи проводят обыски в УК и газовой компании после взрыва в Балашихе.

Два спасателя погибли при обрушении стены дома в Балашихе.

Троих спасателей извлекли из-под завалов при повторном обрушении девятиэтажки в Балашихе.

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