Минэкологии Подмосковья назвало Химки назвали самым чистым городом в регионе

Фото: пресс-служба администрации городского округа Химки
Специалисты ГКУ «Мособлэкомониторинг» проверяли воздух рядом с объектами, оказывающими негативное воздействие на окружающую среду.
«Замеры воздуха производились по 32 загрязняющим веществам. В ходе выездов измерялись показатели ПДК загрязняющих веществ в городах, вблизи с предприятиями и объектами накопленного вреда», — отметил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.
За 10 лет на территории Химок специалисты благоустроили 11 парков и 28 скверов общей площадью более 100 га.
В Химках запланировано благоустройство ещё множество проектов по благоустройству.
Специалисты скоро приступят к благоустройству парка «Яковлево», Барашкинского пруда, набережной «Васко да Гама», парков «Экоберег», «Подрезково» и скверов «Юбилейный» и «Юность».
«Среди самых масштабных реализованных проектов последних лет — новый парк в микрорайоне Подрезково, парк «Экоберег» в Левобережном и зона отдыха «Два берега» в Старых Химках», — отметил глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.Читайте также:
Химчане рассказали Воробьёву об улучшении транспортной ситуации в муниципалитете.
265 учеников пошли в обновлённую школу «Кадетский корпус» в Химках.
В Химкинской областной больнице в этом году обновят все рентген-аппараты.