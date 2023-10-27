Минэкологии Подмосковья обнаружило загрязнение ручья в Ивантеевке





От жителей Ивантеевки начали поступать обращения с просьбой проверить состояние ручья, вытекающего из реки Уча.Как отметил министр экологии и природопользования Подмосковья Тихон Фирсов, инспекторы Минэкологии совместно с представителями Пушкинской городской прокуратуры, администрацией городского округа Пушкинский, сотрудниками УМВД, ГУ МЧС по региону провели проверку. В результате проведённых исследований выяснилось, что водоём загрязнён нефтепродуктами.Ручей был перекрыт, чтобы загрязнённая вода не попала в реку Учу. Специалисты МКУ «Пушгорхоз» производят очистку воды с помощью сорбентов.Фирсов добавил, что будет проводиться дальнейшая проверка для выяснения причин загрязнения, а также осуществляться поиск виновных в загрязнении ручья.В подмосковном Минэкологии рассказали,В Мытищах прошелКраснокнижные кедровки в подмосковных лесах