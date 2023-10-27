Минэкологии Подмосковья обнаружило загрязнение ручья в Ивантеевке

Фото: министерство экологии и природопользования московской области
Минэкологии обнаружило нарушение экологического законодательства в подмосковном городе Ивантеевка. Об этом «Радио 1» сообщили пресс-службе министерства экологии и природопользования Московской области.
От жителей Ивантеевки начали поступать обращения с просьбой проверить состояние ручья, вытекающего из реки Уча.
Как отметил министр экологии и природопользования Подмосковья Тихон Фирсов, инспекторы Минэкологии совместно с представителями Пушкинской городской прокуратуры, администрацией городского округа Пушкинский, сотрудниками УМВД, ГУ МЧС по региону провели проверку. В результате проведённых исследований выяснилось, что водоём загрязнён нефтепродуктами.
Ручей был перекрыт, чтобы загрязнённая вода не попала в реку Учу. Специалисты МКУ «Пушгорхоз» производят очистку воды с помощью сорбентов.
Фирсов добавил, что будет проводиться дальнейшая проверка для выяснения причин загрязнения, а также осуществляться поиск виновных в загрязнении ручья.
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Как отметил министр экологии и природопользования Подмосковья Тихон Фирсов, инспекторы Минэкологии совместно с представителями Пушкинской городской прокуратуры, администрацией городского округа Пушкинский, сотрудниками УМВД, ГУ МЧС по региону провели проверку. В результате проведённых исследований выяснилось, что водоём загрязнён нефтепродуктами.
Фирсов добавил, что будет проводиться дальнейшая проверка для выяснения причин загрязнения, а также осуществляться поиск виновных в загрязнении ручья.
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Анастасия Чинкова