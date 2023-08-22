Жителей Подмосковья предупредили об активизации опасных кровососущих мух

Фото: Минэкологии МО
В конце лета – начале осени в средней полосе России растёт численность кровососущих мух жигалок. Об этом предупредили в пресс-службе Министерства экологии и природопользования Московской области.
Эти насекомые селятся в основном возле ферм, где выращивают крупный рогатый скот. Однако они могут паразитировать и на человеке, поэтому жителям подмосковных деревень стоит быть внимательными.
Энтомологи считают, что такие мухи представляют угрозу для человека и домашних животных. Они переносят такие заболевания, как сибирская язва, сепсис, туляремия и другие. Жигалки почти не отличаются от обычных мух, однако их крылья шире и длиннее, а хоботок сильно вытянут вперёд и заострён на конце. При укусе муха выделяет ядовитую слюну, что влечёт сильное раздражение. У осенних жигалок кровососущими являются как самцы, так и самки.
Чтобы уберечься от укусов паразитов, при походе в лес рекомендуют использовать репелленты, надевать головной убор, плотную одежду с длинными рукавами и брючинами. Дома можно развесить клейкую ленту или установить электрические ловушки, поставить на окна москитные сетки.
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«Кровососущие членистоногие, такие как мошка, комары, слепни и клещи, ежегодно доставляют в летне-осенний период неприятные ощущения людям и домашним животным. При этом повлиять на их численность из-за быстрого размножения, повсеместного расселения и большого количества невозможно», – пояснил глава министерства Тихон Фирсов.
Чтобы уберечься от укусов паразитов, при походе в лес рекомендуют использовать репелленты, надевать головной убор, плотную одежду с длинными рукавами и брючинами. Дома можно развесить клейкую ленту или установить электрические ловушки, поставить на окна москитные сетки.
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Лора Луганская