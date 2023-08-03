Минэкономики отправило сотрудников на удаленку до 1 сентября после атаки БПЛА на «Москва-Сити»

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Министерство экономического развития России продлило режим удаленной работы для сотрудников до 1 сентября этого года. Об этом сообщает «Ъ».
Отмечается, что решение принято из-за атаки украинских беспилотников на здание правительственного комплекса IQ-квартал в «Москва-Сити».
Напомним, ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что несколько дронов были сбиты силами российской противовоздушной обороны. По словам градоначальника, системы ПВО обнаружили и перехватили несколько летательных аппаратов.
Одному из дронов удалось достигнуть здания «Москва-Сити». В результате попадания БПЛА в одну из башен строения, был поврежден фасад на 21 этаже. Собянин сообщил, что на место происшествия были направлены экстренные службы.
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Напомним, ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что несколько дронов были сбиты силами российской противовоздушной обороны. По словам градоначальника, системы ПВО обнаружили и перехватили несколько летательных аппаратов.
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Екатерина Коршунова