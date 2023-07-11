Минэнерго РФ: Луганская ТЭС будет частично переведена на уголь

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Грабчак указал на то, что нужно развивать отрасль по сбыту угля, который добывается в присоединенных районах. Для того, чтобы поддерживать работу станции, два котла могут перевести на уголь. В ходе совещания, также обсуждались вопросы подготовки к отопительному сезону. Сообщается о восстановительных работах газопроводов и подстанций.
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