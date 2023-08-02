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Минфин оценил влияние введения накопительной пенсии на россиян

Минфин: Введение накопительной пенсии изменило модель поведения граждан
02 августа 2023, 10:19

Фото: iStock/Oleg Elkov

С момента создания накопительной пенсии удалось изменить поведение граждан к пониманию необходимости самостоятельного формирования дополнительного дохода к будущим накоплениям. Об этом сообщает издание РБК.

В министерстве сообщили, что благодаря введению накопительной пенсии, россияне стали меньше рассчитывать на государство, надеяться на свои собственные силы.

По словам представителей ведомства, момент создания накопительной составляющей совпал с периодом сложностей в российской экономике. Проблемы сказались на доходности граждан и их инвестирования в накопления. Министерство отметило, что ЦБ РФ предпринял меры экономического воздействия и усилил контроль за деятельностью и изменениями в ней фондов, что позволит НВФ обеспечивать доходы пенсионеров в перспективе.

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#контроль
#россияне
#накопления
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Европу ожидает новый ледниковый период из-за глобального потепления
02 августа 2023, 11:09

Фото:istockphoto/anyaberkut

Специалисты Копенгагенского университета с помощью компьютерной модели климата выяснили, что в скором времени в Европе наступит ледниковый период. Виной тому глобальное потепление.
Журнал Nature Communications пишет, что, по данным учёных, резко возросшее таяние гренландских ледников даст мощный приток пресной воды в океан, что в итоге «размоет» течение Гольфстрим. Именно благодаря ему в Европе сейчас достаточно мягкий климат. В середине века в системе течений произойдёт нарушение. Это приведёт к сильному похолоданию в Северном полушарии планеты ориентировочно через 60-70 лет.
 
А в экваториальной зоне жара и засуха станут ещё сильнее. Изменения будут сопровождаться повышением уровня моря, ураганами и наводнениями. Ситуация, вероятно, приведёт к серьезным проблемам и вызовет продовольственный кризис.
 
Но учёные говорят, что есть и другой вариант развития событий, согласно ему температура будет продолжать расти.

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#климат
#европа
#зима
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Волгоградская мэрия отозвала судебный иск на Исинбаеву
02 августа 2023, 10:50

Фото: сайт Кремля

Председатель комитета по информационной политике администрации Волгограда Алексей Трункин сообщил, что мэрией Волгограда отозван иск в суд на двукратную олимпийскую чемпионку в прыжках с шестом Елену Исинбаеву.
ТАСС сообщает, что власти хотели взыскать со спортсменки 124 тысячи рублей за подземную парковку.
 
«Исинбаева полностью оплатила долг, поэтому иск был отозван», —прокомментировал ситуацию Алексей Трункин.
12 июля El Digital Sur сообщило, что Елена Исинбаева переехала в Испанию. 17 июля спортсменка сказала, что её награды и воинское звание от спортивного общества ЦСКА имеют формальный характер, а в сентябре она вернётся на работу в Международный олимпийский комитет (МОК).
 
18 июля глава Дагестана Сергей Меликов дал поручение мэру Махачкалы Юсупу Умамову и Минспорту республики переименовать стадион имени Исинбаевой из-за её переезда в Испанию.

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#елена исинбаева
#суд
#мэр
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В Волгоградской области пройдет молодежный форум
Всероссийский молодежный форум пройдет в Волгоградской области с 11 по 15 октября 2023 года
02 августа 2023, 10:46

Фото: iStock/Ridofranz

Всероссийский молодежный форум «Курс молодого бойца. Информационный фронт» пройдет при поддержке Министерства просвещения РФ.
В мероприятии смогут принять участие молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет, которые занимаются просветительской деятельностью в сети Интернет.
 
Молодежь Московской области, желающая принять участие в конкурсе, может оставить заявку на регистрацию в мероприятии на АИС «Молодежь России» до 10 сентября 2023 года. 

В рамках форума, будут проведены спортивные состязания, образовательные лекции и мастер-классы. Ведущими мероприятия станут известные блогеры, журналисты и общественные деятели. Также, участников ждет досуговая программа. 

Эксперты поделятся с молодыми людьми знаниями в сфере работы с информацией, научат формированию личного контента, особенностям профессиональной журналистики.

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#молодёжь
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#журналисты
#мероприятия
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В Южной Корее из-за жары умерли 23 человека
02 августа 2023, 10:41

Фото: iStock/lamyai

Из-за аномальной жары этим летом в Южной Корее умерли 23 человека. Об этом сообщает Yonhap.
Отмечается, что температура в некоторых районах превысила 38 градусов. Число жертв жары выросло в три раза, по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

Ранее власти Южной Кореи впервые за четыре года повысили предупреждение о сильной жаре до самого высокого уровня в четырехпольной шкале. Такой режим вводится, когда температура воздуха достигает 35 градусов на большей части территории государства или 38 градусов — в некоторых районах в течение минимум 3 дней.

На данный момент в стране зафиксировано 400 случаев заболеваний, которые связаны с жарой.

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#люди
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Из Google Play удалили приложение «Юнистрим»
Google Play удалил мобильное приложение «Юнистрим»
02 августа 2023, 10:34

Фото: iStock/EnDyk

Пользователи сообщают, что Google Play удалил мобильное приложение платёжной системы «Юнистрим».
Приложение стало недоступно для скачивания в мобильных магазинах устройств Android.

Отмечается, что на устройствах, на которых приложение было установлено прежде, оно продолжает работать. Комментариев разработчиков в настоящее время нет. Предварительно, причиной удаления приложения могли стать санкции, введенные США и Канадой в отношении ряда российских финансовых организаций. 

Прежде сообщалось, что из Google Play удалили приложение Тинькофф Банка. 

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#сша
#санкции
#приложения
#google
#банк
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В Национальном автосоюзе призвали пресечь вакханалию электросамокатчиков на дорогах
В Национальном автосоюзе заявили, что штрафы за нетрезвое вождение СИМ не будут работать
02 августа 2023, 10:32

Фото: IStock/Kathrine Andi

Россиян могут начать штрафовать за вождение электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности в нетрезвом виде. Законопроект уже внесли в Госдуму на рассмотрение.
Однако пока в России не начнут регистрировать СИМ (средства индивидуальной мобильности), штрафы работать не будут, уверен вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр. Он рассказал «Радио 1», что отследить водителя на электросамокате можно только по регистрационному номеру.
«Если будет регистрация, можно будет идентифицировать СИМ и владельца самоката. Таким образом смогут работать камеры видеофиксации или сотрудники ГИБДД. И тогда штрафы будут действенными, они будут достигать цели и предупреждать ту самую вакханалию, которую творят владельцы электросамоваров. Эти штрафы без регистрации СИМов не будут работать», — подчеркнул автоэксперт.
По словам Хайцеэра, предложение о регистрации средств индивидуальной мобильности разработали и отправили на отзыв правительству давно, однако ответа пока так и не поступило.

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#гибдд
#регистрация
#штрафы
#электросамокат
#алкоголь
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Предпринимателю оказали содействие в расширении семейного бизнеса
02 августа 2023, 10:28

Фото: пресс-служба Уполномоченного по защите прав предпринимателей

Общественная приемная бизнес-омбудсмена помогла предпринимателю в развитии бизнеса.

В приемную бизнес омбудсмена Владимира Головнёва обратился молодой предприниматель по вопросу содействия в развитии бизнеса, сообщает «Радио 1» пресс-служба Уполномоченного.

Молодой предприниматель занимается бизнесом по продаже сладкой ваты, воздушной кукурузы и мороженного, имея передвижные точки продажи сладостей. Он хотел расширить бизнес, для чего обратился в городскую администрацию с просьбой о включении в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования дополнительных мест под размещение мобильных торговых объектов. Наобращение предпринимателя пришла отписка.

Молодой предприниматель решил обратиться за помощью к бизнес-омбудсмену.

Для оперативного решения вопроса руководитель общественной приёмной Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области Владимира Головнёва организовал встречу при участии начальника управления потребительского рынка и услуг городской администрации, на которой были разъяснены все вопросы предпринимателя, оказано содействие в оформлении договора аренды мобильной точки торговли с помощью портала госуслуг. 

В ведомстве дополнили, что этот вопрос остается на контроле приёмной Уполномоченного.

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Около 1100 обращений поступило в адрес подмосковного бизнес-омбудсмена с начала года.

Подмосковный бизнес-омбудсмен помог предпринимателю получить землю в собственность.

Общественная приемная бизнес-омбудсмена помогла предпринимателю пройти налоговую проверку.

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В ФСБ сообщили о задержании россиянина, пытавшегося уехать воевать за ВСУ
ФСБ задержала жителя Тамбовской области за попытку перехода на сторону ВСУ
02 августа 2023, 09:54

Фото: iStock/irene_rebrova

Сотрудники российских спецслужб задержали жителя Тамбовской области, который намеревался выехать через Турцию на Украину, чтобы воевать за ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба ФСБ.
По информации ведомства, россиянин намеревался убыть на Украину и принимать участие в боевых действиях на стороне ВСУ.

Житель Тамбовской области изучал военную литературу и полевую фортификацию. В ходе следствия установлено, что подозреваемый планировал выехать на Украину через Турцию. Он также поддерживал связь с украинскими боевиками и нацистскими формированиями. 

Возбуждено уголовное дело по факту госизмены. 

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#сотрудники
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В ЖК «Пригород Лесное» построили новую школу на 1100 учеников
02 августа 2023, 09:34

Фото: пресс-служба министерства жилищной политики Московской области

Министерство жилищной политики Московской области выдало разрешение на ввод в эксплуатацию образовательного учреждения для 1100 учеников в жилом комплексе «Пригород Лесное» в Ленинском округе.

Здание школы возвела Группа «Самолет» в рамках комплексного развития территории за счет внебюджетных источников финансирования, сообщает «Радио 1» пресс-служба ведомства.

В школе обустроили кабинеты иностранных языков, химии, информатики и биологии, также две мастерских. Учебные кабинеты первоклассников со спальнями-игровыми расположились на первом этаже. Занятия физкультурой будут проходить в двух спортивных залах, оборудованных раздевалками с душевыми. В проекте школы предусмотрели помещения для внешкольных кружков, помещения для групп продленного дня, медиатека, библиотека с читальным залом, книгохранилищем и музеем, медицинский пункт и столовая. 


На территории школы специалисты провели озеленение и обустроили спортивный комплекс с площадками для мини-футбола, беговые дорожки, площадками для занятий баскетболом, волейболом и теннисом и другое. 

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Подмосковье ищет медработников