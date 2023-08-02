Минфин оценил влияние введения накопительной пенсии на россиян

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По словам представителей ведомства, момент создания накопительной составляющей совпал с периодом сложностей в российской экономике. Проблемы сказались на доходности граждан и их инвестирования в накопления. Министерство отметило, что ЦБ РФ предпринял меры экономического воздействия и усилил контроль за деятельностью и изменениями в ней фондов, что позволит НВФ обеспечивать доходы пенсионеров в перспективе.
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