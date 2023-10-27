В Минфин РФ предупредили россиян о новой мошеннической схеме

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Минфин России предупредил граждан о новой мошеннической схеме лжеброкеров, которые обещают заработать «миллионы» на инвестициях. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Отмечается, что схема мошенников выглядит следующим образом: они находят своих потенциальных жертв в социальных сетях и пишут им с предложением открыть «брокерский» счёт, который якобы позволит в короткие сроки заработать несколько миллионов рублей. Однако затем оказывается, что вложенные деньги не возвращаются, а обманутые россияне теряют по несколько миллионов рублей.
Чтобы открыть счёт, отмечают в Минфине, лжеброкеры просят установить приложение, в котором показывают якобы растущие доходы от инвестиций. Мошенники могут проводить «консультации» по правильному инвестированию.
Также уточняется, что как только гражданин захочет вывести со счёта свой заработок, лжеброкеры начинают убеждать «инвесторов» не делать этого из-за якобы плохих последствий. Они, наоборот, призывают положить ещё больше денег, чтобы избежать этих преград.
Кроме того, мошенники могут запросить дополнительные средства на «страховку» вложенных денег.
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Чтобы открыть счёт, отмечают в Минфине, лжеброкеры просят установить приложение, в котором показывают якобы растущие доходы от инвестиций. Мошенники могут проводить «консультации» по правильному инвестированию.
Кроме того, мошенники могут запросить дополнительные средства на «страховку» вложенных денег.
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Анастасия Чинкова