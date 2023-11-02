Минфин США ввёл санкции против МГТУ имени Баумана

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Правительство Соединенных Штатов ввело санкции против МГТУ имени Баумана, об этом сообщается на официальном сайте Минфина США.
В новый санкционный список попали 37 российский физических лиц и более 150 юридических.
Под антироссийскими санкциями оказался и Александр Захарова. Он является главным конструктором компании Zala Aero Group, которая выпускает устройства, приводящие в ужас солдат Вооруженных сил Украины - беспилотники «Ланцет».
Напомним, вчера российский лидер Владимир Путин заявил, что Запад сам запутался в санкциях, которые вводит против России. Тем не менее, «чем меньше барахла — тем лучше, меньше возможности прислать нам из европейских стран постельных клопов», пошутил глава РФ.
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Под антироссийскими санкциями оказался и Александр Захарова. Он является главным конструктором компании Zala Aero Group, которая выпускает устройства, приводящие в ужас солдат Вооруженных сил Украины - беспилотники «Ланцет».
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Евгения Парфентьева