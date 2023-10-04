Минфин выступил за легализацию торговли алкоголем онлайн

Фото: iStock/ValentynVolkov
Глава Минфина РФ Антон Силуанов в ходе парламентских слушаний в Совфеде заявил, что ведомство поддерживает онлайн-продажу алкогольных напитков. Однако итоговая договорённость по этому вопросу пока не достигнута, пишут «Известия».
«Вы знаете, тема у нас в правительстве обсуждалась, она достаточно дискуссионная. У нас есть ведомства, которые ее поддерживают, в данном случае — Минфин. Есть ведомства, которые категорически против», — цитирует издание слова министра.
Силуанов отметил, что у данной меры есть и плюсы, и минусы. При этом преимуществ при условии контроля за ситуацией больше, так как в интернете продаётся много алкоголя низкого качества, пояснил он.
Читайте также:
Carlsberg Group заявила о расторжении лицензионных соглашений с «Балтикой»
В Подмосковье на пять процентов снизилось число алкоголиков
Экономист Черниговский объяснил, как маркировка «Честным знаком» повлияет на цену пива
Диана Аванесян