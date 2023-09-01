Минимальная стоимость Lada Granta в России выросла почти до 700 тысяч рублей

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
«АвтоВАЗ» поднял цену на самый доступный автомобиль седан и лифтбек Lada Granta на семь тысяч рублей. Теперь машина стоит 699,9 тысячи рублей.
Седан лишился комплектации Classic 22, которая стоила 693,2 тысячи рублей. Теперь минимальная цена составляет 699,9 тысячи рублей, передает Autonews.ru. Повысилась и стоимость комплектации Classic 23. Вместо прежних 774,9 тысячи рублей эта версия теперь стоит 784,9 тысячи рублей.
Подорожала также и Lada Granta с кузовом лифтбек. Самым дешевым исполнением теперь является Classic 23 за 768,9 тысячи рублей, тогда как прежняя версия в комплектации Classic 22 стоила 722,3 тысячи рублей. На 40 тысяч рублей подорожали версии Classic 23 с кондиционером. Теперь в такой комплектации машина стоит 895,9 тысячи рублей. Версия Comfort 23 теперь обойдется покупателю в 925,9 тысячи рублей.
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Подорожала также и Lada Granta с кузовом лифтбек. Самым дешевым исполнением теперь является Classic 23 за 768,9 тысячи рублей, тогда как прежняя версия в комплектации Classic 22 стоила 722,3 тысячи рублей. На 40 тысяч рублей подорожали версии Classic 23 с кондиционером. Теперь в такой комплектации машина стоит 895,9 тысячи рублей. Версия Comfort 23 теперь обойдется покупателю в 925,9 тысячи рублей.
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Александр Бойцов